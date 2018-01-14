اعلام نتایج مثبت فاز دوم آزمون بالینی نانوداروی ضدهپاتیت B

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، شرکت آروهد فارماکیوتیکالز(Arrowhead Pharmaceuticals) نتایج جدید آزمون بالینی مربوط به روش درمانی مبتنی بر RNAi خود را برای درمان بیماری هپاتیت B منتشر کرد.
در این روش از داروی ARC-۵۲۰ استفاده شده و منجر به کاهش آنتیژن سطحی HBV درطول ۷ ماه بعد از تزریق شدهاست. نتایج این آزمون در بیست و دومین نشست HEP DART هاوایی ارائه شد. در این گزارش نشان داده شد که دوزهای چندگانه از داروی مبتنی بر RNAi میتواند منجر به پاسخ مثبت از سوی بدن شود.
بروس گیون از مدیران بخش تحقیق و توسعه آروهد میگوید: ما معتقدیم که روش درمانی برای هپاتیت B نیازمند پاسخی از سوی بدن میزبان است که سیستم ایمنی بدن نیز نقش مهمی در این میان دارد. در این آزمون بالینی، بیمارانی که از این دارو استفاده کردند، شاهد کاهش شناساگرهای کلیدی HBV بودند.
این دادهها اولین شواهد بالینی است که نشان میدهد راهبرد مبتنی بر RNAi میتواند بدن میزبان را برای بروز پاسخ مناسب برعلیه بیماری تحریک کند. یافتههای این آزمون به ما ثابت کرد که ترکیبات مبتنی بر RNAi، ARO-HBV که برای خاموش کردن فرآیند تولید در تمام ژنهای HBV طراحی شدهاند، میتوانند عملکرد مثبتی در بخش درمان داشته باشند.
نتایج این پروژه در قالب مقالهای با عنوان Looking Back to Move Forward - Designing Next Gen RNAi for HBV بهصورت سخنرانی در این نشست ارائه شد.
گیون که در این نشست درباره نتایج آزمون بالینی سخن میگفت، اذعان داشت که این روش درمانی موجب کاهش نشانگرهای ویروسی HBV شدهاست. ایشان نتایج پیشبالینی ARO-HBV را که یک داروی جدید برای درمان HBV مزمن است را نیز ارائه کرد. در ساخت این دارو از پلتفورم فناوری TRiM که نسل جدید روش درمانی RNAi است، استفاده شدهاست. استفاده از این دارو روی موشهای آزمایشگاهی موجب کاهش HBV DNA شدهاست.
آروهد یکی از شرکتهای دارویی است که روی روشهای درمانی مبتنی بر خاموش کردن ژن فعالیت دارد. برای این کار از RNAi استفاده میشود که قادر به خاموش کردن ژنهای هدف در بیمار است.
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