حسین محمدرضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای شورای هماهنگی زاینده رود از جمله استاندار و نماینده صنف کشاورزی در اواخر دی ماه برای تعیین تکلیف آب زاینده رود به تهران سفر خواهند کرد و هنوز مشخصی نیست که آب در بستر زاینده رود جاری خواهد شد یا خیر.

وی با بیان اینکه هنوز وضعیت بازگشایی زاینده رود برای کشت کشاورزان مشخص نیست، بیان داشت: تا زمانی که وضعیت بارندگی‌ها و عدم صرفه جویی در آب به این صورت باشد امیدی به بازگشایی زاینده رود نیست.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان اعلام کرد: در صورتی که آب برای کشت کشاورزان باز نشود، کشاورزان از غرب تا شرق بیکار شده و بر جمعیت بیکاران افزوده می‌شود که این بیکاری معضلاتی را برای شهر و جامعه بدنبال خواهد داشت.

وی گفت: وقتی با کاهش بارندگی‌ها مواجه شویم و صرفه جویی در صنعت و شرب هم نباشد و از برداشت های بی رویه بالا دست زاینده رود جلوگیری نشود قطعا آبی برای بازگشایی زاینده رود نمی‌ماند.

محمدرضایی تصریح کرد: میزان بارندگی‌ها در سرشاخه‌ها زاینده رود ۱۲۵ میلی متر تا به امروز بوده است و در سال گذشته در چنین روزی این رقم به ۶۷۵ میلی متر رسیده بود.

طرح های بن بروجن و سولگان در شرایط خشکی زاینده رود در حال اجراست

وی تاکید کرد: تکنیک بارورسازی ابرها به صرفه ترین روش برای مقابله با خشکسالی و کم بارشی است و دولتمردان به دلیل هزینه بربودن بارورسازی ابرها بی تدبیری کرده و نتیجه آن کاهش حجم آب پشت سدهای کشور بوده است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان ادامه داد: با وجودی که امسال با کمبود شدید آب مواجه ایم و تاکنون آبی در بستر زاینده رود جاری نشده است اما همچنان طرح بن، بروجن و طرح انتقال آب از رودخانه های سمیرم (سولگان) به رفسنجان برای تعادل بخشی دشت رفسنجان در حال اجرا شدن است در صورتی که دشت های اصفهان خود با کمبود آب مواجه و در تعادل نیست، و یکی از دلایل منطقی انتقال آب از منطقه ای به منطقه دیگر در تعادل بودن منطقه مبدأ به شمار می رود.

روش رای گیری در شورای هماهنگی زاینده رود عادلانه نیست

وی بیان داشت: امیدواریم در شورای هماهنگی زاینده رود تصمیمی درست و عالمانه با توجه به حساس بودن منطقه شرق و غرب اصفهان با توجه به شرایط بدمعیشتی حق آبه داران و سهم آبه داران گرفته شود، به طور قطع اگر کشاورزان آبی برای کشت پاییزه خود نداشته باشند، مشکل معیشتی آنها افزایش خواهد یافت که در این مورد باید دولتمردان چاره‌ای بیاندیشند تا اینکه خدای نخواسته مشکلی همانند سال های گذشته بوجود نیاید.

محمدرضایی در آخر با بیان اینکه مشکلی که در شورای هماهنگی زاینده رود حاکم است ناعادلانه بودن حق رای این شوا است، گفت: استان اصفهان با دارا بودن ۹۳ درصد از حوضه زاینده رود و ۹۸ درصد جمعیت این حوضه دارای دو رای و استان چهارمحال و بختیاری هم با ۷ درصد از این حوضه و دو درصد جمعیت آن دارای دو رای و استان یزد با توجه به میهمان ناخوانده بودن دارای یک رای است که از هر لحاظ که حساب کنید این روش رای گیری عادلانه نیست و ظلمی به مردم استان اصفهان بوده و خواهان اصلاح این روش رای گیری هستیم و باید حق رای نسبت به سهم آبه باشد نه نسبت به استان.