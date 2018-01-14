امکان حضور گردشگران در بلندترین قسمت ارگ تاریخی بم فراهم شد

بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کرمان، محمود وفایی مدیرکل میراثفرهنگی این استان در نشست مشترک با فرماندار شهرستان بم با اشاره به اینکه این شهرستان در خصوص راهاندازی زیرساختهای گردشگری با هیچکدام از شهرستانهای استان قابل مقایسه نیست، افزود: خوشبختانه شهرستان بم دارای زیرساختهایی همچون راه آهن، فرودگاه، مجموعه ارگ جدید و هتلهایی با درجهبندی متفاوت است که میتواند نیازهای هر گردشگر را رفع کند.
او از ارگ تاریخی بم به عنوان هسته اصلی گردشگری این شهرستان یاد کرد و گفت: با توجه به سابقه تمدنی این شهرستان و معروفیت آن در سایتها بینالمللی و کمپانیهای گردشگری باید بازاریابی و تبلیغات در اولویت کار شهرستان بم قرار گیرد.
وفایی وارد ساختن تاسیسات گردشگری از جمله دفاترخدمات مسافرتی این شهرستان در نمایشگاههای ملی و بینالمللی را ضروری دانست و گفت: فعالیتهای گردشگری دفتر خدمات مسافرتی پیش قراولان شهرستان بم در این زمینه و همچنین جذب گردشگران خارجی به استان کرمان و سپس شهرستان بم قابل تقدیر است که باید به صورت الگو درآید.
او به برگزاری مداوم جشنواره خرما در شهریورماه هر سال شهرستان بم، اشاره و تصریح کرد: برگزاری این جشنواره میتواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک شایانی کند که امیدواریم با حضور فرماندار جدید و پرتلاش این شهرستان جشنواره خرما امسال پررنگتر از سالهای قبل برپا شود.
وفایی با بیان اینکه ارگ بم از سال گذشته به چرخه گردشگری استان باز گشته است، بیان کرد: خوشبختانه نحوه بازسازی ارگ تاریخی این شهرستان طبق طرح جامع مدیریت حفاظتی بم که مورد تایید یونسکو و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است، پیش میرود.
او به راهاندازی پایگاه کویر لوت در شهرستان فهرج اشاره کرد و گفت: این پایگاه به راحتی میتواند کویر شهداد را به کویر فهرج مرتبط سازد و مسیر گردشگری مناسبی را برای گردشگران ترسیم کند.
وفایی با اشاره به اینکه یکی از دغدغههای اشتغال خرد مانند صنایعدستی، بیاطلاعی هنرمندان از ارائه تسهیلات به آنهاست، افزود: هنرمندان میتوانند با دریافت این تسهیلات، مشاغل خانگی را رونق بخشند.
او ادامه داد: بسیاری از هنرمندان برای تولید صنایعدستی مواد اولیه را خریداری میکنند در حالیکه در شهرستان بم مواد اولیه از قبیل سیس برای سیس بافی در دسترس است و آنها به راحتی قادر به انجام فعالیت هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان کرمان راهاندازی بازارچه صنایعدستی این شهرستان را از الزامات دانست و افزود: با توجه به ثبت ملی رشته سیسبافی باید بازارچهای برای معرفی و عرضه این نوع صنایعدستی برپا شود.
او با اشاره به اینکه غرفهای را برای نمایش و عرضه هنر سیسبافی شهرستان بم در بازارچه کاروانسرای گنجعلیخان کرمان واگذار خواهیم کرد، افزود: امیدواریم هنر سیس بافی بیشتر مورد توجه هنرمندان این شهرستان قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان کرمان بابیان اینکه متاسفانه در هیچکدام از شهرستانهای استان بازارچه دائمی صنایع دستی وجود ندارد، بیان کرد: در حال حاضر بازارچهای دائمی با ۴۰ غرفه در محل کاروانسرای گنجعلیخان شهر کرمان راهاندازی شده که به فروش و نمایش صنایعدستی کرمان میپردازد.
وفایی با اشاره به اینکه بازارچه صنایعدستی شرق استان میتواند در شهرستان بم راهاندازی شود، بیان کرد: اماکن تاریخی محلی مناسب برای راهاندازی بازارچههای دائمی صنایعدستی هستند.
او با بیان اینکه ظرفیت گردشگری شهرستان بم در مناطق طبیعی بسیار بالا است، افزود: راهاندازی خانههای بومگردی در این گونه مناطق میتواند نیازهای اقامتی گردشگران این شهرستان را مرتفع سازد.
وفایی در ادامه به تفاهمنامه ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمان با شهرداری و شورای شهر بم برای راهاندازی موزه در این شهرستان اشاره کرد و گفت: بزودی عملیات اجرایی احداث موزه بم نیز آغاز خواهد شد.
او گفت: در حال حاضر فاز اول مرمت قسمت حاکم نشین ارگ تاریخی بم پایان یافته و تا یک ماه آینده کار مرمت برج حاکم نشین این بنا آغاز میشود.
خانه عامریهای بم به بخش خصوصی واگذار میشود
همچنین در این نشست هادی شهسوارپور فرماندار شهرستان بم با بیان اینکه در صورت موافقت میراثفرهنگی خانه عامریهای این شهرستان به بخش خصوصی واگذار میشود، گفت: این بنای تاریخی پس از واگذاری به هتل سنتی تبدیل میشود.
شهسوارپور به جاذبههای تاریخی و گردشگری شهرستان بم و دیگر شهرستانهای همجوار اشاره کرد و گفت: با وجود جاذبههای جهانی این شهرستانها باید به ورود گردشگران خارجی توجه ویژهای شود.
او به راهاندازی هتلهای سنتی و خانههای بومگردی در روستاهای حاشیه کویر اشاره و اظهار کرد: ساخت این خانهها میتواند منجر به ماندگاری گردشگران داخلی و خارجی در محل جاذبههای بکری چون تپههای شنی ریگان و کلوتهای فهرج شود.
فرماندار شهرستان بم به خانه باغهای این شهرستان اشاره کرد و افزود: متاسفانه این خانه باغها به عنوان یکی از جاذبههای مهم طبیعی در حال از بین رفتن هستند که باید به احیای آنها کمک کنیم.
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