۳۳۳ میلیارد ریال سهم اعتبارات طرح تکاپو در گلپایگان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فراست ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان گلپایگان اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که به عنوان سد راه در این امور باید به آن بپردازیم موقعیت زمانی است که از دست می دهیم و با توجه به خارج شدن جمعیت روستایی از روستاها و اجرای طرح به شرط سکونت در روستا یکی از این مشکلات در این برهه زمانی همین مسئله است.

وی با بیان اینکه طرح اشتغال فراگیر در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و روستاها اجرا می شود، بیان داشت: یکی از مشکلات اجرای این طرح، مهاجرت جمعیت فعال روستایی از روستاهاست که یکی از نقص های آن به شمار می رود و باید به آن توجه کرد، مورد دوم اجرای این طرح، تسهیل در پرداخت وام به درخواست کنندگان وام است که در بحث ضمانت شاید خیلی از روستاها سند مالکیت مناسبی نداشته باشند و این گونه مسایل موجب سرخوردگی سرمایه گذاری می شود.

فرماندار گلپایگان تصریح کرد: یکی از مواردی که در این کارگروه ها باید مدنظر قرار گیرد بازدید از شهرستان ها و زمینه اشتغالی آنهاست که می تواند موجب اجرای بهتر این برنامه باشد.

اعتبارات شهرستانی اشتغال فراگیر در استان اصفهان هنوز پرداخت نشده است

در ادامه رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان با اشاره به اینکه این شهرستان دارای ۱۸ هزار بیمه شده است، اظهار داشت: در سال ۹۵ و ۹۶ با توجه به عدم افزایش اشتغال در شهرستان هم اکنون ۱۲ هزار و ۲۹۶ بیمه شده اجباری و حدود شش هزار بیمه شده اختیاری فعال هستند که به تفکیک شش هزار و ۲۸۳ نفر از آنها در حوزه صنعت، ۵۸۵ نفر در حوزه کشاورزی و پنج هزار و ۴۲۸ نفر در حوزه خدمات مشغول به کار بوده و متأسفانه در حوزه صنعت واحدهای صنعتی با تمام ظرفیت کار نمی کنند.

وی افزود: در سال اول برنامه ششم توسعه در قالب اشتغال فراگیر و در بستر حمایتی ابلاغ شده است ما از مسئولین بانکی تقاضا کردیم نهایت همکاری را با سرمایه گذاران داشته و با تسهیل حمایتی بتوانیم یک اشتغال فراگیر در شهرستان داشته باشیم.

میثم سلیمانی با اشاره به رسته های منعقد شده در اشتغال فراگیر شامل بخش های کشاورزی، صنعت، معدن و بازرگانی، بافت های فرسوده، خدمات سلامت، خدمات گردشگری، صنایع دستی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگی و هنری اظهار داشت: امیدواریم در این رسته ها که ۹۷۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد با منابع بانکی اختصاص داده شده برای این طرح، بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی و دو هزار میلیارد ریال اعتبارات بودجه ای و هشت هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی بحث اشتغال تکاپو و پایدار را در مناطق روستایی فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی مورد اشاره ۳.۵ درصد برابر با ۱۶ هزار و ۵۲۹ میلیارد ریال آن مربوط به استان اصفهان است و اگر متقاضیان مشمول این طرح شوند، یارانه هم خواهند داشت.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان افزود: تسهیلات طرح تکاپو بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد است که در صورت مشمول قرار گرفتن متقاضی برای دریافت یارانه تا سقف پنج میلیارد ریال در طرح های سرمایه در گردش و هفت میلیارد ریال طرح های توسعه ای و ۱۰ میلیارد ریال طرح های ایجادی جدید تا ۲۰ میلیارد ریال مشمول دریافت یارانه هستند که در شهرستان گلپایگان ۳۳۳ میلیارد ریال سهم اعتبارات آن خواهد بود و ۱۰ درصد از این رقم طبق دستورالعمل در قالب سرمایه در گردش پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: تا سقف دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این تسهیلات در کارگروه اشتغال شهرستان به بانک معرفی می شود، تا سقف ۲۵ هزار میلیارد ریال در کارگروه استانی و بالای این مبلغ در کارگروه ملی تصویب می شود.

سلیمانی یادآور شد: یارانه تسهیلات به مبلغ ۹۴ میلیارد تومان و مشروط شده که هر چه سریعتر این طرح ها را تصویب کنیم و به استان تحویل دهیم همچنین در مناطق شهری اگر متقاضیان مشمول دریافت یارانه شوند نرخ ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش می یابد و در مناطق روستایی پرداخت یارانه این تسهیلات ۵ درصد است و واحدهای صنفی برای مشمول شدن از این طرح می بایستی مشمول جدید داشته باشند تا بتوانند از این یارانه استفاده کنند.

وی با اشاره به بانک های عامل کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در جهت پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر به شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و روستاها بیان داشت: سهم استان اصفهان از ۳.۴ درصد معادل، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تخصیصی صندوق توسعه ملی و برابر با ۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که در فاز اول ۵۰ درصد آن تخصیص یافته و اعتبارات شهرستانی آن هنوز توزیع نشده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان در پایان یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای طرح «روستا تعاون» یک ششم روستاهای هدف را در شهرستان گلپایگان مشخص کرده که شامل ۲۱ روستا خواهد بود.