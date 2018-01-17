به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر محمدی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حوادث رانندگی روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه اظهار داشت: در برخورد وانت نیسان با تریلی در کیلومتر ۲۸ محور کوهدشت به کرمانشاه متاسفانه دو نفر فوت کردند و همچنین دو نفر دیگر نیز مجروح و به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی افزود: در حادثه مرگبار دیگری که در کیلومتر ۲۵ محور گراب به زانوگه اتفاق افتاد، شاهد تصادف یک دستگاه پراید با کامیون بنز بودیم که در آن نیز ۲ نفر کشته و ۲ نفر دیگر مصدوم شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر لرستان بیان کرد: در این حوادث بلافاصله بعد از اطلاع جمعیت هلال احمر تیم های امداد و نجات جاده ای در صحنه حاضر و به کار رهاسازی مصدومان شتافتند.

محمدی گفت: متاسفانه درصد قابل توجهی از مرگ و میر ها به دلیل حوادث جاده‌ای اتفاق می‌افتد که می‌طلبد رانندگان بیش از پیش به رعایت قوانین و مقررات جاده‌ای پایبند باشند تا کمتر شاهد حوادث ناگوار باشیم.

وی همچنین از آمادگی کامل سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال احمر خبر داد و افزود: سامانه ۱۱۲ در طول ساعات شبانه روز آماده پاسخگویی به هموطنان است و در صورت بروز هرگونه حادثه مردم می توانند بلافاصله آن را به اطلاع جمعیت هلال احمر برسانند.