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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۸:۲۲

به دلیل استقبال بازدیدکنندگان؛

نمایشگاه عکس مستند زلزله‌ کرمانشاه تا دوم بهمن ماه تمدید شد

نمایشگاه عکس مستند زلزله‌ کرمانشاه تا دوم بهمن ماه تمدید شد

کرمانشاه- نمایشگاه عکس مستند زلزله کرمانشاه، به علت استقبال خوب بازدیدکنندگان، تا دوم بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، نمایشگاه عکس مستند زلزله کرمانشاه که از ۲۱ دی ماه همزمان با گشایش نگارخانه شهر آغاز به کار کرده و قراربود تا ۲۷ دیماه دائر باشد، به علت استقبال خوب بازدیدکنندگان، تا دوم بهمن ماه تمدید شد.

 در این نمایشگاه تعداد ۳۰ تابلو از آثار ۱۸ عکاس  پیرامون زلزله و تبعات و حواشی اجتماعی آن، در معرض بازدید عموم قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، علاوه بر استقبال بسیار خوب شهروندان، تاکنون چهره های سرشناسی از مدیران و هنرمندان و اهالی فرهنگ استان از آثار به نمایش گذاشته شده، بازدید کرده اند.

علاقمندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه عکس مستند زلزله، همه روزه تا دوم بهمن ماه از ساعت ۹ الی ۱۲ و ۱۵ الی ۱۹ به نگارخانه شهر، واقع در چهارراه مطهری غربی(چهارراه جوانشیر) مراجعه کنند.

لازم به ذکر است؛ آثار موجود در نمایشگاه به منظور بازدید و فروش  است و عواید حاصل از فروش تابلوها به کمک به زلزله زدگان اختصاص می یابد.

کد مطلب 4203141

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