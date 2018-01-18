عبدالرضا بازدار در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشت ۱۹۵ هزار هکتار گندم دیم و همچنین کشت ۱۰۵ هزار هکتار جو در لرستان اظهار داشت: متأسفانه با توجه به کمبود بارندگیها و بیسابقهترین نوع بارشها در استان بیش از سه ماه و نیم فصل کشت را از دست دادیم.
وی بابیان اینکه متأسفانه بارندگی مؤثری در استان نداشتهایم گفت: کشت گندم دیم در استان بالغبر ۴۰ درصد آسیبدیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بابیان اینکه همچنین کشت جو در استان به دلیل کاهش بارندگیها حدود ۳۰ درصد آسیبدیده است افزود: درزمینهٔ کشت گندم آبی که حدود ۵۵ هزار هکتار و کلزای آبی که بالغبر دو هزار هکتار بوده نگرانی نداریم و از روند رویشی خوبی برخوردار هستند.
بازدار تصریح کرد: اگر روند بارندگیها در ادامه مطلوب باشد بازهم ما ضرر و آسیبی را در بحث کشت گندم و جو دیم در استان داشتهایم.
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