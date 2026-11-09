به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، پنجاه‌وهفتمین جلسه اتاق وضعیت این معاونت با حضور محمد جعفری معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، حسن محمدزاده مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی، حمیدرضا صائبی رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، اعظم گودرزی مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی، ژما جواهری‌پور معاون تربیت‌بدنی و سلامت شهرستان‌های استان تهران و جمعی از مدیران و کارشناسان ستادی و استانی، به‌صورت حضوری و برخط در سالن جلسات امام رضا(ع) این معاونت برگزار شد.

در این نشست، پس از ارائه رزق معنوی و رزق علمی، گزارش پیگیری مصوبات پنجاه‌وششمین جلسه اتاق وضعیت و گزارش عملکرد استان‌ها در زمینه ساماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی۰۶- ۱۴۰۵و برگزاری دوره‌های آموزشی شبکه ملی یادگیری منابع انسانی (شمیم) ارائه و بررسی شد.

جعفری با اشاره به ابلاغ گزارش غربالگری دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، هفتم و دهم به استان‌ها، بر ضرورت بررسی و تحلیل نتایج سنجش آمادگی جسمانی، بینایی، شنوایی و شاخص توده بدنی (BMI) تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش تحلیلی استان‌ها درباره وضعیت موجود و دلایل نتایج به‌دست‌آمده شد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ورزش پهلوانی، اقدامات انجام‌شده در استان‌های اصفهان و یزد را قابل توجه دانست و از معاونان تربیت‌بدنی و سلامت استان‌ها خواست با برنامه‌ریزی مناسب، این فعالیت‌ها را توسعه دهند. وی همچنین ترویج فرهنگ پهلوانی را به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی اجرای برنامه ملی شهید سعید طوقانی مورد تأکید قرار داد.

ارزیابی عملکرد استان‌ها در دوره‌های آموزشی شمیم

معاون تربیت‌بدنی و سلامت در ادامه، ضمن قدردانی از استان‌های میزبان دوره‌های مجازی شمیم و دست‌اندرکاران ارائه گزارش عملکرد این دوره‌ها، بر ضرورت بررسی میزان مشارکت استان‌ها تأکید کرد.

وی از معاونان تربیت‌بدنی و سلامت استان‌ها خواست با برگزاری جلسات داخلی، دلایل تفاوت میزان مشارکت و عملکرد استان‌ها را بررسی و نقاط ضعف احتمالی در اطلاع‌رسانی و فرایند اجرای دوره‌ها را شناسایی کنند.

جعفری با اشاره به اینکه عملکرد استان‌ها در این دوره‌ها از محورهای ارزیابی خواهد بود، خواستار اطلاع‌رسانی کامل گزارش‌ها به معاونان و رؤسای ادارات استانی شد تا زمینه آگاهی و پیگیری دقیق‌تر فراهم شود.

تأکید بر اجرای عملیاتی تفاهم‌نامه همکاری با فدراسیون فوتبال

جعفری در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و فدراسیون فوتبال و ضرورت اجرای مفاد شیوه‌نامه مربوط، بر نقش‌آفرینی جدی استان‌ها در عملیاتی‌کردن این همکاری تأکید کرد.

وی از معاونان تربیت‌بدنی و سلامت استان‌ها خواست با برگزاری جلسات مشترک با مسئولان آموزش‌وپرورش، هیئت‌های فوتبال و دستگاه‌های مرتبط در استان، مفاد شیوه‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه را تبیین و برای اجرای دقیق آن برنامه‌ریزی کنند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای برنامه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه فوتبال دانش‌آموزی و ارائه گزارش اقدامات و نتایج اجرای شیوه‌نامه از سوی استان‌ها تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از ارسال پیشنهاد ایجاد عنوان شغلی «معلم تربیت‌بدنی» به سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت همسوسازی عناوین شغلی با مأموریت‌های تخصصی نظام تعلیم و تربیت، پیشنهاد ایجاد این عنوان شغلی به همراه شناسنامه مربوط برای بررسی و طی مراحل قانونی به سازمان اداری و استخدامی ارائه شده است.

جعفری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه، خواستار همراهی معاونان استان‌ها برای تحقق این موضوع شد و ابراز امیدواری کرد با طی مراحل قانونی، عنوان شغلی مستقل معلم تربیت‌بدنی به تصویب برسد.

ساماندهی نیروی انسانی؛ محور مستمر نظارت و ارزیابی

معاون تربیت‌بدنی و سلامت با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق ظرفیت نیروی انسانی در استان‌ها، ساماندهی معلمان تربیت‌بدنی را از اولویت‌های جدی معاونت دانست و خواستار ارائه گزارش‌های دقیق و مستمر درباره تعداد نیروها، محل خدمت، نوع ابلاغ و وضعیت به‌کارگیری آنان شد.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای سال تحصیلی آینده، بر لزوم بررسی امکان به‌کارگیری معلمان تربیت‌بدنی در هر دو دوره ابتدایی و متوسطه تأکید کرد و افزود: تصمیم‌گیری درباره توسعه فضاها، تأمین تجهیزات و اجرای برنامه‌های ورزشی باید بر اساس شناخت دقیق از وضعیت نیروی انسانی و ظرفیت‌های موجود انجام شود.

جعفری همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از فضاهای ورزشی مدارس و جلوگیری از تغییر کاربری و واگذاری این فضاها، خواستار ورود جدی مدیران استانی به موضوع شناسایی، مستندسازی و گزارش وضعیت فضاهای ورزشی شد و اعلام کرد این موضوع در جلسات آتی اتاق وضعیت با دقت بیشتری پیگیری خواهد شد.