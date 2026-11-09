به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحقیقات درباره آنکه جنسن هوانگ مدیر ارشد اجرایی این شرکت هدف جاسوسی چین بوده است یا خیر، آینده او در این شرکت تراشه سازی زیر ذره بین قرار داده است.

این تحقیق پس از گزارش رسانه درباره رابطه نزدیک هوانگ با یک زن تاجر چینی که ادعا شده اطلاعات را به چین منتقل می کرد، انجام می شود. همچنین هم بنیانگذار انویدیا به کارمندانش اعلام کرد به همسرش خیانت کرده اما جزئیات بیشتری درباره این رابطه را فاش نکرد.

تحقیقات داخلی که روز یکشنبه به وقت آمریکا اعلام شد، آینده هوانگ را با توجه به وضعیت انودیدیا به عنوان ارزشمندترین تراشه ساز جهان و نقش مدیریتی او به عنوان موفق ترین فروشنده شکوفایی هوش مصنوعی را تحت تاثیر قرار می دهد.

پیامدهای این افشاگری تا کره جنوبی نیز امتداد یافته است. مدیسون هوانگ، دختر جنسن هوانگ و یکی از مدیران انودیا در این کشور ملاقاتی به سئول برای حضور در یک کنفرانس این شرکت که قرار بود روزدوشنبه آغاز شود را لغو کرد.

معامله قراردادهای آتی دائمی در صرافی هایپرلیکوییدو معامل سهام در ساعات پس از پایان بازار کار در سیستم بلو اوشن نشان می دهد قیمت هر سهم انویدیا به حدود ۱۸۰۳۰ دلار رسیده که ۳.۴ درصد کمتر از قیمت آن در زمان پایان فعالیت شاخص نزدک در روز جمعه(۱۸۶.۶۴ دلار) است.

کریس وستون مدیر تحقیقات در کارگزاری پپراستون در استرالیا در این باره می گوید احتمالا بازار در حال حاضر به شما نشان می‌دهد این اتفاق به‌هیچ‌وجه به نفع سهام این شرکت نیست، آن هم در شرایطی که گمانه‌زنی‌های زیادی درباره توسعه و راه‌اندازی مراکز داده وجود دارد.

با این وجود وستون معتقد است هوانگ که آن را پدرخوانده هوش مصنوعی می خواند، جایگزین شود. وی در این باره می گوید: اگر واقعا این احتمال را جدی می‌دانستیم که او از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد، سهام شرکت با افت شدیدی مواجه می‌شد و بازار واکنشی بسیار منفی نشان می‌داد.

در این میان ارزش سهام تأمین‌کنندگان اصلی تراشه انویدیا در آسیا، یعنی TSMC، سامسونگ الکترونیکس و SK Hynix پس از افت ارزش سهام شرکت های مرتبط با هوش مصنوعی در روزهای قبل تر، دوباره اصلاح شد.

از سوی دیگر برخی چهره های برجسته این حوزه به وزن اعتراف هوانگ اشاره کرده اند. بیل آکرمن سرمایه گذار و بنیانگذار شرکت مدیریت سرمایه پرشینگ اسکویر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مدیر ارشد اجرایی انویدیا انسان خارق العاده ای است اما اگر این ماجرا چیزی بیش از خیانت به همسر باشد، یک مشکل واقعی وجود دارد.

او در ادامه نوشت: امیدوارم این موضوع صرفا به یک رابطه خارج از ازدواج محدود باشد و پای تهدیدی علیه امنیت ملی کشور در میان نباشد.

شان مک گوایر، شریک شرکت سرمایه گذاری سکویا نیر در پستی نوشت هوانگ واقعا کاری احمقانه کرد، که برای آمریکا بد است اما جنسن در رهبری هوش مصنوعی آمریکا غیرقابل جایگزینی است. ایلان ماسک نیز در پاسخ به این پست نوشته بود: موافقم.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفت که درباره اتهامات با هوانگ صحبت نکرده اما او را یک فرد خوب دانست و افزود: امیدوارم همه چیز خوب باشد. او واقعا کار خارق العاده ای انجام داده است.

وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا معتقد است پس از دریافت اطلاعات و گزارش‌های اطلاعاتی درباره این موضوع، باید اقدامی انجام می‌داد، پاسخ داد: خیر، چنین اعتقادی ندارم. فکر می‌کنم او فردی شریف است. احتمالا برای این موضوع توجیهی دارد. باید صحبت‌هایش را شنید.