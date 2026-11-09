به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی از کشف باند قاچاق مواد مخدر در شاهرود خبر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فعالیت شبکه‌های قاچاق مواد مخدر مورد شناسایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی ها حاکی از این داشت اعضای یک باند قصد دارند محموله‌ای از مواد مخدر را از محورهای مواصلاتی استان جابه‌جا کنند.

فرمانده انتظامی شاهرود افزود: در ادامه این عملیات، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شاهرود با همکاری پلیس استان خراسان رضوی، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به چهار دستگاه خودرو مشکوک شدند.

شائینی با اشاره به تلاش رانندگان برای فرار از دست مأموران بیان کرد: خودروهای مورد نظر با شلیک پلیس متوقف و مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی از کشف ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این عملیات خبر داد و یادآور شد: در این رابطه هفت نفر از اعضای باند قاچاق دستگیر و چهار دستگاه خودرو متعلق به متهمان نیز توقیف شدند.