افزایش تعاملات اقتصادی بین ایران و سنگال در حال برنامه ریزی است

عین الله قشقاوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشوراظهار کرد: ایران و سنگال دو کشور مسلمان هستند که از ظرفیت ها و اشتراکات بسیاری برخوردارند. کشور سنگال به عنوان کشوری که در غرب آفریقا قرار دارد و ۹۵ درصد جمعیت آن کشور را مسلمانان تشکیل می دهند، دارای اشتراکات فرهنگی و مذهبی با ما هستند و لذا افزایش روابط میان این دو کشور برای هر دو طرف از اهمیت بالایی برخوردار است.

قشقاوی بیان کرد: روابط بین دو کشور ایران و سنگال از ۱۳۵۰ به این طرف شکل جدی تری به خود گرفت و امروز روابط سیاسی دو کشور در سطح بالایی است و سفیران در دو کشور مستقر هستند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال افزود: ایران در کشور سنگال حضور خوبی دارد و ایران خودرو در آن کشور فعال است و در حوزه تاکسیرانی آن کشور بسیار فعال است و همچنین در آن کشور دانشگاه جامعه المصطفی وجود دارد که به فعالیت های فرهنگی خود مشغول است و از طرفی ایران در دانشگاه داکار که یکی از بزرگترین دانشگاه های جهان به حساب می آید دارای کرسی زبان فارسی است.

وی گفت: با توجه به مواردی که گفته شد، روابط بسیار خوب و قوی میان دو کشور برقرار است و ما در آینده درصدد برنامه ریزی سفر آقای ظریف وزیر امور خارجه در رأس هیاتی اقتصادی به سنگال هستیم که انشاالله به زودی زمان انجام آن سفر مشخص می شود.

قشقاوی افزود: روابط اقتصادی ما در دو سال اخیر توجه بیشتری شده و این مساله تابع تبادل سفیران میان دو کشور است. ما در حوزه های ساختمانی، خودرو، پزشکی و دیگر حوز ها برنامه های اقتصادی و تجاری با یکدیگر داریم که با عزم و اراده دو طرف در پی برنامه ریزی در جهت افزایش تعاملات اقتصادی هستیم.

سفیر ایران در سنگال خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که میان ما و کشورهای آفریقایی مورد توجه است اینکه باید در بُعد رسانه ای توجه بیشتری نسبت به ظرفیت های آن قاره داشته باشیم، آفریقا توانمندی های خوبی دارد و امروز این قاره عرصه رقابت ها قدرت های بزرگ جهانی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما می توانیم از اشتراکاتی که با کشورهای آفریقایی داریم و همچنین میزان علاقه ای که آنها نسبت به ما دارند استفاده کنیم و با پخش برنامه های مفید در این راستا که وظیفه شبکه های اطلاع رسانی و رسانه ای ما هست، آگاهی مردم را از شرایطی که بر آفریقا حاکم است و فرصت ها و جذابیت های آن افزایش دهیم.