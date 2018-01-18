به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فلاحت زاده پس از تساوی یک بر یک پرسپولیس برای گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم، اما متاسفانه وقتی ۱۰ نفره شدیم شرایط برای ما سخت شد و حریف فشار بیشتری بر روی دروازه ما آورد.
وی تاکید کرد: اگر چند بازیکن دیگر ما هم بودند و نفراتمان کامل بود می توانستیم به راحتی پرسپولیس را با اختلاف ۳ گل شکست دهیم و به پیروزی برسیم.
فلاحت زاده در خصوص اخراج معقولی هم گفت: نمی دانم چرا داور او را اخراج کرد. معقولی برای پرتاب اوت آمد، اما چند ثانیه ای طول کشید و همین مسئله باعث شد او توسط داور اخراج شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما عملکرد خوبی برابر پرسپولیس داشتیم و فکر می کنم نتیجه باید ۳ بر ۱ به سود ما به پایان می رسید.
مربی گسترش فولاد تبریز در خصوص به رختکن نرفتن فیروز کریمی پس از پایان بازی گفت: کریمی به اشتباه به سمت رختکن میرفت، اما وقتی که قصد داشت به سمت رختکن برود یکی از دوربین ها آمد و چندین بار با دوربین خودش به او ضربه زد. این مسئله باعث شد تا کریمی عصبانی شده و از آن شبکه درخواست کند که مزاحمش نشود تا بتواند به آرامش به رختکن برود. در ادامه نیز این مسئله باعث شد تا کمی بین این دو درگیری لفظی پیش بیاید.
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