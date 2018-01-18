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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۰۶

فرشاد فلاحت زاده:

باید با اختلاف سه گل پرسپولیس را می‌بردیم

باید با اختلاف سه گل پرسپولیس را می‌بردیم

مربی تیم فوتبال گسترش فولاد گفت: باید با توجه به عملکردی که داشتیم این بازی را با اختلاف سه گل از پرسپولیس می بردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فلاحت زاده پس از تساوی یک بر یک پرسپولیس برای گسترش فولاد تبریز  در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم، اما متاسفانه وقتی ۱۰ نفره شدیم شرایط برای ما سخت شد و حریف فشار بیشتری بر روی دروازه ما آورد.

وی تاکید کرد: اگر چند بازیکن دیگر ما هم بودند و نفراتمان کامل بود می توانستیم به راحتی پرسپولیس را با اختلاف ۳ گل شکست دهیم و به پیروزی برسیم.

فلاحت زاده در خصوص اخراج معقولی هم گفت: نمی دانم چرا داور او را اخراج کرد. معقولی برای پرتاب اوت آمد، اما چند ثانیه ای طول کشید و همین مسئله باعث شد او توسط داور اخراج شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما عملکرد خوبی برابر پرسپولیس داشتیم و فکر می کنم نتیجه باید ۳ بر ۱ به سود ما به پایان می رسید.

مربی گسترش فولاد تبریز در خصوص به رختکن نرفتن فیروز کریمی پس از پایان بازی گفت: کریمی به اشتباه به سمت رختکن می‌رفت، اما وقتی که قصد داشت به سمت رختکن برود یکی از دوربین ها آمد و چندین بار با دوربین خودش به او ضربه زد. این مسئله باعث شد تا کریمی عصبانی شده و از آن شبکه درخواست کند که مزاحمش نشود تا بتواند به آرامش به رختکن برود. در ادامه نیز این مسئله باعث شد تا کمی بین این دو درگیری لفظی پیش بیاید.

کد مطلب 4203629

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    نظرات

    • مهدی AE ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
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      با ۱۱ نفر دفاع کردن ۳ گل میزدین. اول فوتبال بازی میکردین با ۱۱ نفر در دروازه چگونه ۳ گل مخواستی بزنی؟

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