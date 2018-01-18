حل مشکل آلودگی هوا نیاز به تصمیم گیری های جدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، کارگاه تخصصی – تسهیلگری «طرح ترافیک جدید شهر تهران؛ دغدغهها، پیامدها، پرسشها و پیشنهادها» صبح و عصر امروز توسط شبکه تشکلهای مردمنهاد محیط زیستی تهران و با همکاری کمیته محیط زیست شورای شهر برگزار شد.
در این کارگاه تخصصی – تسهیلگری که نمایندگان تشکلهای مردمنهاد، فعالان حوزه محیط زیست، متخصصین، نمایندگان بخشهای ذیربط در شهرداری حضور داشتند، شرکتکنندگان به بررسی طرح پیشنهادی شهرداری تهران برای محدوده زوج و فرد و طرح جدید ترافیک پرداختند.
در ابتدای این کارگاه، سید آرش حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: آلودگی هوای تهران مسئلهای حیاتی است و لازم است تصمیمات جدی برای کنترل و مبارزه با آن گرفته شود.
این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت فراهم ساختن امکان مشارکتهای مردمی در حل مسائل مدیریت شهری اظهار داشت: تالار گفتوگو یکی از محورهای فراهم ساختن مشارکتهای مردمی است که نیازمند بسترهای لازم است و امیدوارم با کمک شهردار تهران این زیرساختها و ظرفیتها برای تشکلهای مردمنهاد به صورت دائمی و ساختاری فراهم شود.
حسینی میلانی طرح ترافیک را یکی از گزینههای روی میز برای مبارزه با آلودگی هوا برشمرد و تصریح کرد: گزینههای دیگری هم برای مبارزه با آلودگی هوا وجود دارد که باید اثربخشی طرح حاضر در مقایسه با گزینههای دیگر را هم مدنظر قرار داد.
وی با یادآوری ضرورت استفاده از نظرات کارشناسی در پیشبرد امور خاطرنشان کرد: سمنها و تشکلهای مردمنهاد در این باره حتما میتوانند به شورای شهر در سنجش این اثربخشی کمک کنند هرچند که آنها بخشی از دیدگاهها را در جامعه پوشش میدهند.
رئیس کمیته محیط زیست با بیان اینکه باید به عنوان دغدغهای کلیدی زمان دستیابی و تحقق اهداف را مدنظر قرار داد، ابراز داشت: در گذشته نیز فعالیتهای متعددی برای کاهش آلودگی هوا صورت گرفته که نباید آن فعالیتها را کوچک شمرد و نادیده گرفت.
حسینی میلانی اضافه کرد: اینکه افق زمانی ما برای رسیدن به اهداف چیست و توان تحمل اقلیم شهر چگونه است، موضوعاتی هستند که میتواند در این فرصت مورد بررسی قرار بگیرد.
در ادامه این کارگاه، نمایندگان بخشهای ذیربط شهرداری به تشریح و تبیین طرح پیشنهادی شهرداری تهران درخصوص طرح ترافیک پرداختند و سپس به سوالات شرکتکنندگان در این نشست پاسخ دادند.
پس از این بخش، نمایندگان تشکلهای مردمنهاد و فعالان محیط زیست در چند گروه مختلف تقسیم شدند و با همفکری با یکدیگر به بررسی طرح پیشنهادی ترافیک و همچنین ارائه نظرات و پیشنهادها در این باره پرداختند که مجموعه این نظرات طی روزهای آینده در قالب یک سند رسمی به کمیته محیط زیست شورای شهر تهران ارائه خواهد شد.
همچنین فریده اولادقباد، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش جانبی این کارگاه حضور یافت و نظرات و پیشنهادهای شرکتکنندگان در این نشست را جویا شد و به بیان نقطه نظرات خود در این باره پرداخت.
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