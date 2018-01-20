۵ هکتار از جنگل های رامسر براثر آتش سوزی آسیب دید

حمیدرضا رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آتش سوزی عصر جمعه در جنگلهای «اشکته چال» رامسر به حدود پنج هکتار از جنگلهای این منطقه آسیب زد افزود:نیروهای منابع طبیعی و آتش نشانی موفق شدند این حریق را که در منطقه صعب العبور بوقوع پیوست تا ساعت ۱۲ شب گذشته به طور کامل اطفاء کنند.

به گفته این مقام مسئول نیروی منابع طبیعی،هلال احمر و نیروهای مردمی با چهار دستگاه خودروی آتش نشانی توانستند این حریق را که با بی احتیاطی گردشگران ایجاد شده بود ، مهار کنند .

جنگلهای اشکته چال در طرح جنگلداری صفارود رامسر واقع شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رامسر این آتش سوزی را سطحی اعلام کرد و در عین حال افزود: قرار است برای کنترل بیشتر گردشگران ، نسبت به جابجایی نگهبانی در ورودی این طرح توسط مجری اقداماتی صورت گیرد.

جنگلهای رامسر دارای بیش از ۲۵ هزار جنگل است.