مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل:

تجهیز روشنایی جاده اردبیل - سرچم در دستور کار است

اردبیل – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: تجهیز روشنایی طول جاده اردبیل - سرچم در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی صبح شنبه در حاشیه بازدید از این محور مواصلاتی تصریح کرد: محور اردبیل- سرچم در کنار محور اردبیل- آستارا پرترددترین محورهای مواصلاتی این استان است.

وی افزود: اغلب سفرها به پایتخت از این دو محور و به ویژه جاده سرچم انجام می‌شود و به همین دلیل تجهیز و ایمن‌سازی آن اهمیت ویژه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تأکید کرد: ۱۲ تونل در این محور واقع شده که همگی به سیستم روشنایی مجهز شده‌اند اما در صورت تائید کمیته مکان‌یابی و تخصیص اعتبار مناسب در نظر داریم روشنایی کل مسیر را اجرا کنیم.

رحمتی ادامه داد: علاوه بر این محور، روشنایی محورهای گرمی، اسالم و گردنه الماس نیز اجرا شده و در صورت تأمین اعتبار در محورهای مورد نیاز سیستم روشنایی تقویت می‌شود.

وی به احداث سه پاسگاه در محورهای سرچم، آستارا و گرمی نیز اشاره و تأکید کرد: در محور سرچم نگه‌داری جسم و ابنیه فنی، رویه‌های شنی و اسفالت، مرمت و نگه‌داری علائم ایمنی و حفظ حریم و تأسیسات جانبی راه به صورت مداوم انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقدامات این اداره کل نیازمند تأمین اعتبار مناسب است، متذکر شد: به دلیل محدودیت اعتباری قادر به اجرای بسیاری از پروژه‌ها نیستیم.

