تولید سالانه ۲۵ هزار تن محصولات کشاورزی در مورموری

حجت هادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش کلات مورموری با جمعیتی بالغ بر ۹ هزار نفر در ۲۴۰ کیلومتری مرکز استان قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به این که شغل اصلی مردم این شهر دامداری و کشاورزی است خواسته مردم این بخش از همه مسئولان و استاندار ایلام این است که با توجه به این که عقبه سد کرخه در ۱۰ کیلومتری شهر مورموری قرار گرفته و در این منطقه بیش از ۳۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دیم را کشاورزان ما در این بخش دارا هستند، با استفاده از آب سد کرخه می توانیم تولیدات کشاورزی بخش مورموری را که در سال ۲۵ هزار تن است می توان تا ۵ برابر تولیدات خود را افزایش دهیم.

لزوم تنفس دوباره به وام ها

هادی زاده تصریح کرد: خواسته دیگر مردم بخش کلات مورموری از نظام و دولت خدمتگزار این است که با توجه به زلزله ای که در سال ۹۳ به قدرت ۶.۲ ریشتر در کلات مورموری به وقوع پیوست، در این راستا مسئولان تسهیلات بسیار خوبی را به مردم این بخش اعطا کردند.

بخشدار کلات مورموری گفت: در سال ۹۳ تسهیلاتی که در این زمینه به مردم اعطا شد، ۳ تنفس جهت بازپرداخت تسهیلات نیز داشتند و با توجه به این که ۳ سال تنفس مدت بازپرداخت این تسهیلات به پایان رسیده است بانک ها هم اکنون درصدد تقسیط بازپرداخت وام ها هستند.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی های مداومی که در منطقه کلات مورموری وجود دارد از مسئولان درخواست داریم که نسبت به تمدید وام های این بخش و دادن تنفسی مجددا ۲ یا ۳ ساله به این بخش کمک کنند که مردم بتوانند درآینده این تسهیلات را بازپرداخت کنند.