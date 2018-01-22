به گزارش خبرنگار مهر، طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری روزانه به طور متوسط ۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بنزین توسط وسایل نقلیه مصرف شد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بود.

کارشناسان معتقدند حذف سهمیه بندی بنزین و خارج شدن کارت سوخت از چرخه عامل اصلی رشد مصرف بنزین طی دو سال گذشته بوده است؛ از دو سال پیش، با اصرار بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، سهمیه‌بندی بنزین حذف شد و کارت سوخت از چرخه کنار رفت.

وزیر نفت در ۲ سال اخیر همواره در پاسخ به انتقادات درباره تبعات حذف سهمیه‌بندی بنزین، عنوان می کرد که این اقدام موجب افزایش بی‌رویه مصرف نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روند مصرف بنزین در دی ماه هم همچون ماههای گذشته روندی افزایشی بوده است؛ بر این اساس از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه، به طور متوسط روزانه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بنزین بیش از ۱۰ ماهه سال ۹۵ در کشور مصرف شده است. این آمار از رشد ۷.۹ درصدی بنزین مصرفی در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

همچنین در آخرین ماه مورد بررسی یعنی دی‌ماه سال جاری، میانگین مصرف روزانه بنزین به ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به دیماه سال گذشته ۶ درصد افزایش مصرف روزانه را نشان می‌دهد به طوری که متوسط بنزین مصرفی روزانه در دی ماه سال گذشته ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بود. بدین ترتیب میانگین مصرف روزانه بنزین در دی ماه امسال، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بیشتر از میانگین مصرف روزانه بنزین در دی ماه ۹۵ بوده است.

در دی ماه امسال رکورد بالاترین میزان مصرف بنزین با ۸۸ میلیون لیتر در آخرین روز این ماه و کمترین میزان مصرف بنزین نیز در پانزدهم این ماه با مصرف ۶۵ میلیون لیتر بنزین ثبت شد.