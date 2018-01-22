امنیت پایدار در بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، با استقبال مشتریان بانک از این سخت افزار که یکی از قابل اتکاترین سیستم‌های بانکداری اینترنتی در میان شبکه بانکی کشور بوده، امنیت خاطر برای ثبت بیش از ١٣ میلیون تراکنش اینترنتی ماهانه فراهم شده است.

استفاده از رمز یاب سخت افزاری (Token) در شبکه بانکداری اینترنتی این بانک امکان دریافت رمز ورود به سامانه و امضای دیجیتال را برای برخی تراکنش‌ها فراهم می‌آورد و هرگونه نگرانی در خصوص سوء استفاده از رمزهای اختصاصی مشتری را بر طرف و بستر قابل اعتمادی را برای مشتریان بانک ایجاد کرده است.

بنا براین گزارش، با اتکا بر این سخت افزار امنیتی به عنوان یکی از سه مولفه احراز هویت مشتری، تعداد تراکنش های انجام شده در اینترنت بانک صادرات ایران طی آذر ماه ٩٦ از ١٣ میلیون فراتر رفت. «رمز یاب ایستا با پیامک»، «رمز یاب نرم افزاری(USSD)» و «رمز یاب سخت افزاری» سه نوع رمز یاب در بانک صادرات ایران هستند که جهت ورود به سامانه اینترنت بانک و همچنین امضای دیجیتال تراکنش‌های مالی مورد استفاده مشتریان بانک قرار می گیرند. استفاده هم زمان و یا انتخاب هر یک توسط مشتری امکان پذیر است که به واسطه آنها میزان ریسک مبادلات اینترنتی و قابلیت هک شدن حساب مشتری غیر ممکن می‌شود.

همچنین بنا بر داده‌های اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، تعداد تراکنش‌های انجام شده خودپردازهای بانک صادرات ایران در بین بانک‌های خصوصی کشور رتبه اول را دارد به نحوی که در مهرماه ٩٦ تعداد آن به مرز ٦٥ میلیون تراکنش رسیده است.

بنابراین اطلاعات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، تعداد تراکنش ها در پایانه های شعب بانک صادرات ایران نیز در میان بانک‌های خصوصی با ٣.٥ میلیون تراکنش در مهرماه، برترین جایگاه را دارد. از نظر مبلغ تراکنش‌های انجام شده در پایانه‌های شعب نیز بانک صادرات ایران طی همین ماه در میان بانک‌های خصوصی کشور با رقم قریب به ١٠٠ هزارمیلیارد ریال رکورددار است.

آمارهای بانک مرکزی در این زمینه حکایت از آن دارد که بانک صادرات ایران بیشترین تعداد خودپرداز (٥١٦٦ دستگاه) و بیشترین تعداد پایانه شعب (٧٤٦٠ دستگاه) را میان بانک‌های خصوصی کشور تا پایان مهرماه سال جاری از آن خود ساخته است.

شایان ذکر است، این بانک با بیش از ٧٢ میلیون کارت بانکی صادره تا پایان آذرماه ٩٦، همچنان در صدر بانک‌های کل کشور ایستاده است.