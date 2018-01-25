سوئد اتوبوس های خودران الکتریکی آزمایش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت مخابراتی اریکسون با همکاری یک تهیه کننده فناوری و حمل ونقل در سوئد طرح ۶ ماهه آزمایش دو اتوبوس خودران الکتریکی در خیابان های عمومی استکهلم را اجرا می کنند.

این آزمایش با هدف بررسی عملکرد خودروهای خودران در شرایط دنیای واقعی و کنار خودروها، دوچرخه سواران و عابران انجام می شود.

اتوبوس های تمام الکتریکی می توانند ۱۱ مسافر را به طور رایگان با سرعت ۲۴ کیلومتر برساعت را در شرایط هوایی معمول جابه جا کند.

قابلیت های خودران این اتوبوس ها در بستر API Connected Urban Transport (CUT) شرکت اریکسون فراهم شده است. اتوبوس ها با کمک این فناوری می توانند با حسگرهای موجود در ایستگاه های اتوبوس، چراغ های راهنمایی و علائم جاده ارتباط برقرار کنند.

این درحالی است که سیستم های مشابهی در کشورهایی مانند هلند به طور موفقیت آمیز آزمایش شده است.