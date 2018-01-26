جریمه ۵۰۰ میلیونی تراکتورسازی/صنعت نفت به خاطر یک ناشناس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و پارس جنوبی از سری رقابتهای هفته نوزدهم لیگ برتر برگزار و از سوی کاظم فراهانی، مربی تیم صنعت نفت آبادان تخلفاتی مبنی بر اعتراض مکرر به داور صورت گرفت که از بازی اخراج شد. وی به توبیخ کتبی محکوم شد.

همچنین تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فحاشی، پرتاب فشفشه به تیم حریف و داوری به ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

تیم صنعت نفت آبادان به دلیل فحاشی یک فرد ناشناس به داور به ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

کمیته انضباطی اعلام کرد که اگر رفتار تماشاگران این تیم اصلاح نشود، تیم صنعت نفت آبادان با محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقات آتی روبه رو خواهد شد.

همچنین به دلیل شکایت بیژن حیدری و علی میرزابیگی علیه سرمربی تیم نفت آبادان دایر بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه های گروهی و با توجه به اعلام گذشت از شکایت مستند به ماده ۲۴ از مقررات انضباطی، قرار توقف رسیدگی صادر می شود.

* بهروز مکوندی، مربی تیم استقلال خوزستان در دیدار برابر پدیده خراسان به دلیل اعتراض به داور از بازی اخراج و به توبیخ کتبی محکوم شد. ضمن اینکه تیم استقلال خوزستان به دلیل پرتاب بطری از سوی تماشاگرانش به ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

کمیته انضباطی اعلام کرد که اگر رفتار تماشاگران این تیم اصلاح نشود، تیم استقلال خوزستان با محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقات آتی روبه رو خواهد شد.

* تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل تخلف تماشاگرانش برابر تیم نفت تهران مبنی بر اهانت به کادر فنی و مدیریت باشگاه (مسبوق به سابقه) به ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

* تیم گسترش فولاد تبریز به دلیل اهانت به بازیکن تیم فولاد خوزستان به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است. کمیته انضباطی اعلام کرد که اگر رفتار تماشاگران این تیم اصلاح نشود ، تیم گسترش فولاد تبریز با جرایم شدیدتری روبه رو خواهد شد.