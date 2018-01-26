ضرورت جدیت مسئولان در حل مشکلات معیشتی مردم و کاهش معضلات اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک، اظهار داشت: مردم کشور خواسته های برحقی دارند که باید پاسخگویی به این مطالبات در دستور کار مسئولان باشد، از جمله مهمترین خواسته های مردم، حل مشکلات معیشتی و رفع معضل بیکاری است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: از سوی دیگر حل و رفع معضلات و آسیب های اجتماعی و تبعات ناشی از آن ضرورت امروز ماست که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، بایستی مورد توجه قرار گیرد و انتظار می رود دولت و مجلس در این زمینه با برنامه ریزی و جدیت گام بردارند.

لزوم وجود تعامل میان دستگاه های اجرایی و مسئولان

دری نجف آبادی بیان کرد: در این مسیر باید دستگاه های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مسئولان و مدیران، با تعامل و انسجام گام بردارند تا در زمینه های مذکور بتوانیم موفق عمل کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: یکی دیگر از آسیب هایی که در حال حاضر در جامعه با آن مواجه هستیم مشکلات ناشی از فضای مجازی است، در این رابطه باید افزایش ظرفیت شبکه های اجتماعی مجازی داخلی در دستور کار قرار گیرد و فناوری مورد نیاز این مساله را فراهم سازیم تا از هجمه های فرهنگی فضای مجازی تحت مدیریت دشمن در امان بمانیم.

فرهنگ فاطمی در جامعه اشاعه و ترویج شود

امام جمعه اراک با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه تصریح کرد: بخش مهمی از جامعه را زنان تشکیل می دهند که با توجه به هجمه های فرهنگی دشمن، ما باید به ترویج و اشاعه فرهنگ فاطمی و عفاف در این قشر بپردازیم تا دچار آسیب نشوند.

دری نجف آبادی ادامه داد: تبلیغات سوء دشمن در فضای مجازی، تلاش دارد بی بند و باری و فساد را در جامعه اسلامی ما ترویج کند، در مقابل ما باید به تربیت و پرورش زنان نمونه مسلمان و عفیف، همچون مادران شهید حججی ها، بپردازیم که قطعا این مهم ما را در مقابل بسیاری از آسیب های اجتماعی ایمن می کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: در فضای اشاعه فرهنگ فاطمی و در جامعه ای که زنان عفیف حضور داشته باشند، بی شک زمینه مشارکت زنان در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و... فراهم می شود و توانمندی های این قشر به منصه ظهور می رسد.

ایام الله فجر فرصتی برای تجلی وحدت در نظام اسلامی

وی همچنین با اشاره به قرار گرفتن در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: ایام الله فجر فرصتی برای تجلی وحدت و انسجام مردم در نظام اسلامی بوده و تکلیف همه ما این است که با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲بهمن، پایبندی خود را به نظام اسلامی و ولایت فقیه به اثبات برسانیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به بیمارستان آیت الله خوانساری اراک به عنوان تنها بیمارستان تخصصی سرطان غرب کشور، عنوان کرد: ضروری است که در راستای خدمات رسانی به بیماران سرطانی، فاز دوم این بیمارستان به سرعت به نیروی انسانی و امکانات لازم تجهیز شود تا خدمات رسانی مطلوب تری به بیماران انجام شود.

امام جمعه اراک همچنین در سخنان خود به حمایت همه جانبه جهان اسلام از فلسطین، تداوم راه جمهوری اسلامی در پشتیبانی از مظلومان در مقابل مستکبران اشاره کرد.