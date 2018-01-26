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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۶

امام جمعه موقت ساری:

دفاع از ولایت شاخصه حضرت زهرا(س) است

دفاع از ولایت شاخصه حضرت زهرا(س) است

ساری - امام جمعه موقت ساری، عبودیت، بندگی و دفاع از مقام ولایت را از شاخصه های حضرت زهرا (س) برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه های نمازجمعه ساری با گرامیداشت فرارسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س), بندگی، عبودت ودفاع از مقام ولایت را از شاخصه های حضرت زهرا (س) بیان کرد و گفت: ولایت عموم خیمه نظام و انقلاب است و نباید این مقام خدشه دار شود.

وی دفاع از مظلوم و کمک به نیازمندان و مستمندان را از دیگر ویژگی های حضرت زهرا (س) بیان کرد و گفت: همه مسئولان باید خدا را درنظر بگیرند و برای رفع مشکلات مردم جامعه تلاش کنند.

وی دربخشی از سخنانش با اشاره به حماسه ششم بهمن سال ۶۰ آمل و اینکه حضرت امام راحل در وصیت نامه خود از شهر آمل یاد کرده است گفت: حماسه مردم آمل به عنوان قهرمانان پیروزی در تقویت تاریخ ثبت و ضبط شده است.

حجت الاسلام یوسف پور، تقدیم ۴۱ شهید را در حماسه ششم بهمن، برگ زرینی در تاریخ مقاومت و انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: هدف منافقان تشکل حکومت خودخواسته کمونیستی بود اما مقاومت مردم آمل همه نقشه ها را برهم زد.

امام جمعه موقت ساری، همچنین با گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر از مسئولان خواست با امیدآفرینی و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی تلاش خود را برای مبارزه با فساد مضاعف کنند و از رسانه ها نیز خواست تا زا جنگ روانی، تخریب و تشویش افکار عمومی پرهیز کنند.

کد مطلب 4210360

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