دفاع از ولایت شاخصه حضرت زهرا(س) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه های نمازجمعه ساری با گرامیداشت فرارسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س), بندگی، عبودت ودفاع از مقام ولایت را از شاخصه های حضرت زهرا (س) بیان کرد و گفت: ولایت عموم خیمه نظام و انقلاب است و نباید این مقام خدشه دار شود.

وی دفاع از مظلوم و کمک به نیازمندان و مستمندان را از دیگر ویژگی های حضرت زهرا (س) بیان کرد و گفت: همه مسئولان باید خدا را درنظر بگیرند و برای رفع مشکلات مردم جامعه تلاش کنند.

وی دربخشی از سخنانش با اشاره به حماسه ششم بهمن سال ۶۰ آمل و اینکه حضرت امام راحل در وصیت نامه خود از شهر آمل یاد کرده است گفت: حماسه مردم آمل به عنوان قهرمانان پیروزی در تقویت تاریخ ثبت و ضبط شده است.

حجت الاسلام یوسف پور، تقدیم ۴۱ شهید را در حماسه ششم بهمن، برگ زرینی در تاریخ مقاومت و انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: هدف منافقان تشکل حکومت خودخواسته کمونیستی بود اما مقاومت مردم آمل همه نقشه ها را برهم زد.

امام جمعه موقت ساری، همچنین با گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر از مسئولان خواست با امیدآفرینی و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی تلاش خود را برای مبارزه با فساد مضاعف کنند و از رسانه ها نیز خواست تا زا جنگ روانی، تخریب و تشویش افکار عمومی پرهیز کنند.