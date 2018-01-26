به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه یکی از ضرورت های اصلی است و همه باید در هر جایگاهی که هستند به این مهم توجه داشته باشند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران ۲۸ دی ماه سال ۶۵ شهر سنندج، اظهار کرد: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه سنندج افزود: امنیت امروز جامعه ما مرهون رشادت های شهدا است و امروز باید الگوسازی در جامعه برای نسل جوان صورت گرفته و این قشر نیز با رشادت های شهدا آشنا شوند.

وی به نزدیک شدن به ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: برگزاری هر چه باشکوهتر جشن های پیروزی انقلاب اسلامی با حضور پرشور مردم در استان کردستان ضروری است.

ماموستا خدایی گفت: همه اقشار در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش داشتند ولی نقش جوانان در این عرصه ویژه بود و به همین دلیل باید یان دلاورمردی ها مورد توجه قرار گیرد.

وی خواستار توجه ویژه به موضوع زکات در جامعه به عنوان یکی از فرایض دینی ما، اظهار کرد: هرچه داریم امانت الهی است و باید از این فرصت کوتاه زندگی برای ذخیره حسنات بهره بگریم.

امام جمعه سنندج ترویج آموزه های دینی را یکی از نیازهای ضروری عنوان کرد و گفت: همه باید در جایگاهی که حضور دارند در راستای ترویج آموزه های دینی تلاش و جدیت داشته باشند.