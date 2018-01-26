  1. استانها
  2. کردستان
۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

امام جمعه سنندج:

لزوم زنده نگه‌داشتن یاد شهدا/ ترویج آموزه های دینی ضروری است

لزوم زنده نگه‌داشتن یاد شهدا/ ترویج آموزه های دینی ضروری است

سنندج – امام جمعه سنندج خواستار زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا به عنوان یکی از ضرورت های اصلی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه یکی از ضرورت های اصلی است و همه باید در هر جایگاهی که هستند به این مهم توجه داشته باشند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بمباران ۲۸ دی ماه سال ۶۵ شهر سنندج، اظهار کرد: انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه سنندج افزود: امنیت امروز جامعه ما مرهون رشادت های شهدا است و امروز باید الگوسازی در جامعه برای نسل جوان صورت گرفته و این قشر نیز با رشادت های شهدا آشنا شوند.

وی به نزدیک شدن به ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: برگزاری هر چه باشکوهتر جشن های پیروزی انقلاب اسلامی با حضور پرشور مردم در استان کردستان ضروری است.

ماموستا خدایی گفت: همه اقشار در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش داشتند ولی نقش جوانان در این عرصه ویژه بود و به همین دلیل باید یان دلاورمردی ها مورد توجه قرار گیرد.

وی خواستار توجه ویژه به موضوع زکات در جامعه به عنوان یکی از فرایض دینی ما، اظهار کرد: هرچه داریم امانت الهی است و باید از این فرصت کوتاه زندگی برای ذخیره حسنات بهره بگریم.

امام جمعه سنندج ترویج آموزه های دینی را یکی از نیازهای ضروری عنوان کرد و گفت: همه باید در جایگاهی که حضور دارند در راستای ترویج آموزه های دینی تلاش و جدیت داشته باشند.

کد مطلب 4210392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها