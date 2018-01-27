محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محورکندوان، تردد به صورت عادی و روان در جریان است و ضعیت جوی تونل کندوان تا هزار چم با بارش برف پراکنده و مه آلود است.

وی با بیان اینکه تردد در محور هراز نیز عادی و روان است، وضعیت جوی این مسیر در گردنه امام زاده هاشم تا سه راهی لاسم را با برف خفیف و مه آلود عنوان کرد و گفت: در محور سوادکوه که با ترافیک روان همراه است، از گردنه گدوک تا تونل ورسک شاهد برف خفیف و مه آلود هستیم.

وی وضعیت جوی محور کیاسر را مه آلود و بارش برف و وضعیت محور کناره را همراه با بارش پراکنده باران بیان کرد.