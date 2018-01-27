یوونتوس سرانجام صدرنشین شد/ امیدواری آلگری به توقف ناپولی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال کیه وو و یوونتوس شنبه شب در ادامه هفته بیست و دوم رقابتهای سری آ ایتالیا به مصاف یکدیگر رفتند که نتیجه آن ۲ بر صفر به سود یوونتوس رقم خورد.

برای یووه در این بازی سامی خدیرا (۶۷) و گونزالو ایگواین (۸۸) موفق به گلزنی شدند. این در حالی بود که کیه وو از دقیقه ۶۲ با بخاطر اخراج دو بازیکن ۹ نفره به کار خود ادامه داد.

یوونتوس با این برد شیرین جمع امتیازات خود را به عدد ۵۶ رساند و سرانجام به صدر جدول صعود کرد. تیم ناپولی با ۵۴ امتیاز در مکان دوم قرار گرفت.

ماکس آلگری سرمربی تیم یوونتوس امیدوار است ناپولی در دیدار روز یکشنبه مقابل بولونیا متوقف شود تا صدرنشینی در اختیار یوونتوس باقی بماند.