پیروزی ۸ بر یک پرسپولیس مقابل تیم پاراگ

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان برانکو ایوانکوویچ پس از پیروزی سه بر یک برابر پیکان، امروز شنبه با بازیکنان ذخیره خود در یک دیدار تدارکاتی از ساعت ۱۲ در ورزشگاه شهید کاظمی به مصاف تیم پاراگ رفتند. این مسابقه در نهایت با نتیجه ۸ بر یک به سود پرسپولیس تمام شد.

پرسپولیس در این بازی با ترکیب بوژیدار رادو شوویچ، احسان موسوی، شایان مصلح، شاهین عباسیان، احسان علوان‌زاده، وحید امیری، بشار رسن، احمد نوراللهی، فرشاد احمدزاده، محمد امین اسدی و حمیدرضا طاهرخانی به میدان رفت.

وحید امیری (۳ بار)، فرشاد احمد زاده (۲ بار)، احسان ع لوان زاده، شایان مصلح و سعید حسین پور برای پرسپولیس گلزنی کردند.

بارش شدید باران در تهران باعث شد تا با رضایت کادر فنی هر دو تیم، سوت پایان بازی در دقیقه ۸۵ زده شود.