آماده باش ۴۰تیم امدادی در گیلان/بارش برف در مناطق جلگه ای آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه سرد و بارشی از دو روز گذشته به استان گیلان آسمان این استان شمالی در مناطق کوهستانی و جلگه ای شاهد بارش برف و باران و کاهش محسوس دمای هوا است.

براساس پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان گیلان با تشدید این سامانه بارشی از غروب امروز (شنبه)مناطق جلگه ای استان نیز شاهد بارش برف هستند.

بارش برف در اکثر مناطق کوهستانی که از دو روز گذشته آغاز شده در حال حاضر نیز ادامه داشته که ارتفاع برف در برخی از مناطق به ۵۰ سانتی متر نیز می رسد این موضوع سبب شده که پلیس راه استان گیلان از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ ممانعت به عمل آورد.

همچنین گفتنی است محور رشت به قزوین نیز از ساعتی پیش به علت شدت بارش برف، کولاک و کاهش دید افقی تا اطلاع ثانونی مسدود و از حرکت خودروها از منطقه سراوان و لوشان به سمت این محور جلوگیری می شود.

از ساعتی پیش نیز بارش برف با مخلوط باران در برخی مناطق جلگه ای استان گیلان اعم از فومن، لاهیجان، سیاهکل و شفت گزارش شده است.

خودداری شهروندان از سفرهای غیر ضروری در سطح محورهای گیلان

استاندار گیلان نیز که عصر شنبه برای بازدید از امکانات، خدمات رسانی دستگاه های خدماتی از محور برفی اسالم به خلخال به این منطقه رفته بود در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شهروندان گیلانی با توجه به هشدارهای هواشناسی از سفرهای غیرضروری در محورهای استان جدا خودداری کنند.

مصطفی سالاری با بیان اینکه از اواخر وقت امشب شاهد بارش برف در مناطق جلگه ای استان نیز خواهیم بود، گفت: شهروندان با توجه به شرایط موجود در صورت ضرورت سفر، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه مدیریت بحران استان با حضور مسئولان دستگاه های خدماتی، امدادی و فرمانداران، افزود: با توجه به اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان از شهروندان عزیز درخواست می شود که از پارک خودروهای خود در معابر اصلی به منظور خدمات رسانی بهتر دستگاه ها در صورت بارش برف خودداری کنند.

استاندار گیلان همچنین به برنامه ریزی و تقسیم کار در بین دستگاه ها در جلسه مدیریت بحران نیز اشاره کرد و یادآورشد: انتظار می رود که با اجرای درست وظایف از سوی دستگاه براساس این تقسیم کار بحران احتمالی را به خوبی پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به لزوم بهره گیری از امکانات و تجهیزات بخش خصوصی در کنار امکانات بخش دولتی، گفت: مشارکت مردم و گروه های مردم نهاد نیز در کنار دستگاه های خدماتی و امدادی سبب می شود تا عملکرد بهتر در زمینه مدیریت بحران شاهد باشیم.

استفاده از بالگرد برای امدادرسانی در صورت بروز بحران

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان نیز در این رابطه اظهار کرد: تیم های امدادی جمعیت هلال احمر گیلان در مقابله با بحران احتمالی برف از آمادگی کامل برخوردار هستند.

مهدی ولی پور با اشاره به هشدار هواشناسی مبنی برتشدید بارش ها، گفت: همه پایگاه ها و شعبه های جمعیت هلال احمر استان گیلان نیز براین اساس در آماده باش کامل هستند.

وی با اشاره به آماده باش ۴۰ تیم امدادی در کلیه شعب و پایگاه برای امدادرسانی در بحران احتمالی، گفت: در صورت نیاز هماهنگی های لازم برای بهره گیری از بالگرد امدادی نیز انجام شده است.