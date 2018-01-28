حمایت بیشتر از حیات وحش در فصل سرما ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، سیاوش شمسی پور در این باره اظهار کرد: در این فصل بارش و نزولات آسمانی و برودت هوا که در مناطق استان قزوین به وقوع پیوست انتظار میرود که بیش از گذشته از حیات وحش حمایت کنیم.

وی افزود:حفظ حیات وحش وظیفه همگانی است و انتظار محیط زیست از شهروندان این است که از نزدیک شدن، زنده‌گیری و شکار حیوانات و پرندگانی که به علت سرما و گرسنگی در جستجوی مکانی امن‌تر به حاشیه روستاها و شهرها پناه می‌آورند، خودداری کنند.

شمسی پور گفت:ازهموطنان عزیز میخواهیم درصورت مشاهده حیوانات وحشی در مناطق شهری و روستایی موضوع را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در ادامه بیان کرد:در فصل‌ سرد سال بارش برف و برودت شدید هوا باعث می‌شود بسیاری از حیوانات و پرندگان، موقت از زیستگاه‌های خود در طبیعت فاصله بگیرند و به حومه شهرها و روستاها پناه آورند، و با حفاظت از حیات وحش علاوه بر اینکه به حفظ زیبایی‌های طبیعت و تعادل زیستی کمک می‌شود، ارزش اخلاقی بالایی دارد.

شمسی پور از شهروندان استان قزوین خواست ازهرگونه تعلیف دستی حیات وحش در فصل سرما خودداری و در حفاظت از آن‌ها با محیط بانان مناطق تحت مدیریت محیط زیست همکاری کنند.