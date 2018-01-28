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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۹

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین:

حمایت بیشتر از حیات وحش در فصل سرما ضروری است

حمایت بیشتر از حیات وحش در فصل سرما ضروری است

قزوین- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: در فصل سرما از مردم انتظار می رود از شکار و زنده‌گیری حیوانات و پرندگانی که به شهرها و روستاها پناه می‌آورند، خودداری کنند و از آنهاحمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، سیاوش شمسی پور در این باره اظهار کرد: در این فصل بارش و نزولات آسمانی و برودت هوا که در مناطق استان قزوین به وقوع پیوست انتظار میرود که بیش از گذشته از حیات وحش حمایت کنیم.

وی افزود:حفظ حیات وحش وظیفه همگانی است و انتظار محیط زیست از شهروندان این است که از نزدیک شدن، زنده‌گیری و شکار حیوانات و پرندگانی که به علت سرما و گرسنگی در جستجوی مکانی امن‌تر به حاشیه روستاها و شهرها پناه می‌آورند، خودداری کنند.

شمسی پور گفت:ازهموطنان عزیز میخواهیم درصورت مشاهده حیوانات وحشی در مناطق شهری و روستایی موضوع را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در ادامه بیان کرد:در فصل‌ سرد سال بارش برف و برودت شدید هوا باعث می‌شود بسیاری از حیوانات و پرندگان، موقت از زیستگاه‌های خود در طبیعت فاصله بگیرند و به حومه شهرها و روستاها پناه آورند، و با حفاظت از حیات وحش علاوه بر اینکه به حفظ زیبایی‌های طبیعت و تعادل زیستی کمک می‌شود، ارزش اخلاقی بالایی دارد.

شمسی پور از شهروندان استان قزوین خواست ازهرگونه تعلیف دستی حیات وحش در فصل سرما خودداری و در حفاظت از آن‌ها با محیط بانان مناطق تحت مدیریت محیط زیست همکاری کنند.

کد مطلب 4211908

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