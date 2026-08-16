تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی شریف برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ این دانشگاه را اعلام کرد، بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، ثبت‌نام ورودی‌های سال ۱۴۰۴ و ماقبل از روز سه‌شنبه، ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا یکشنبه، ۲۲ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

کلاس‌های نیمسال تحصیلی از شنبه، چهارم مهرماه آغاز می‌شود. همچنین ترمیم و ثبت‌نام با تأخیر برای ورودی‌های ۱۴۰۴ و ماقبل در روزهای شنبه ۱۸ و یکشنبه ۱۹ مهرماه انجام خواهد شد.

مطابق این تقویم، حذف اضطراری درس (W) از شنبه ۱۲ دی ماه آغاز شده و تا سه‌شنبه ۱۵ دی ماه ادامه دارد. آخرین مهلت حذف نیمسال نیز ۱۵ دی ماه تعیین شده است.

همچنین بازه نظرسنجی از شنبه ۲۸ آذرماه تا چهارشنبه ۹ دی ماه خواهد بود و کلاس‌های نیمسال تحصیلی روز سه‌شنبه، ۱۵ دی ماه به پایان می‌رسد.

امتحانات پایان نیمسال از یکشنبه ۲۶ دی ماه آغاز می‌شود و تا دوشنبه ۱۰ بهمن ‌ماه ادامه خواهد داشت. مهلت ارسال نمرات به آموزش نیز تا یکشنبه ۲۵ بهمن‌ماه تعیین شده است؛ برای دروس پروژه‌دار این مهلت تا یکشنبه ۲ اسفندماه خواهد بود.

زمانبندی ثبت‌نام و ترمیم ورودی‌های جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.