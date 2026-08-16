به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم توسلی اظهار کرد: طبق برنامه عملیاتی اعلام شده پروازهای جدید به اهواز از تاریخ سهشنبه ۲۷ مرداد بهصورت رسمی آغاز و در روزهای سهشنبه و جمعه هر هفته در مسیر بندرعباس به اهواز صورت میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت این مسیر پر رفت و آمد گفت: این اقدام برای پاسخگویی به تقاضای بالای مسافران و تقویت ارتباطات هوایی میان استانهای جنوب کشور صورت گرفته است.
مدیرکل فرودگاههای هرمزگان گفت: این افزایش ظرفیت، گامی مهم برای تسهیل جابجایی مسافران و کاهش زمان سفر در این مسیر استراتژیک محسوب میشود.
توسلی خاطرنشان کرد: این توسعه پروازی با کاهش فشار بر مسیرهای زمینی و پاسخگویی سریع به نیازهای جابجایی مسافران در این منطقه اجرا میشود.
نظر شما