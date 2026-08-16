دستگیری سارق مسلح موتورسیکلت در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان بردیا پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه موتورسیکلت در سطح شهرستان دزفول، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تسلط اطلاعاتی، موفق شدند هویت و محل اختفای سارق را شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ بردیا با اشاره به اینکه سارق ابتدا با توسل به زور و سپس با استفاده از سلاح اقدام به سرقت می‌کرد، تصریح کرد: از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح کلت کمری به‌کاررفته در سرقت‌ها و ۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول بیان کرد: در بررسی‌ها و تحقیقات انجام‌شده توسط پلیس آگاهی، متهم به ۷ فقره سرقت مسلحانه و ۵ فقره سرقت به‌عنف اعتراف کرد.

سرهنگ بردیا با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهم به مرجع قضائی خاطرنشان کرد: سارقان و مخلان نظم و امنیت بدانند که پلیس با قاطعیت و برابر قانون با ناامن‌کنندگان اموال و امنیت شهروندان برخورد خواهد کرد.