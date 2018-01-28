گلستان با کمبود مراکز درمانی سرطان مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید کاظم نورمفیدی، در نخستین همایش شفا یافتگان مبتلابه سرطان اظهار کرد: مشکلات و گرفتاریهایی که در دنیا برای انسان به وجود میآید ریشه در عملکرد خود افراد دارد.
وی بابیان اینکه از بیماری نباید ترسید، افزود: همانگونه که حوادث در اختیار کسی نیست و در زندگی انسان رخ میدهد بیماری هم برای انسان پیش میآید و هیچگاه امید را نباید از دست داد.
نماینده ولیفقیه در گلستان گفت: اکنون دنیا به این نتیجه رسیده که تنها شیمیدرمانی نمیتواند ریشه سرطان را خشک کند و کسانی که مبتلابه این بیماری میشوند نیازمند به آرامش روحی هستند.
وی افزود: تنها چیزی که میتواند به انسان آرامش دهد یاد خداوند است و باید به رضای حق راضی باشیم.
نماینده ولیفقیه در گلستان گفت: استان با کمبود مراکز درمانی این بیماری مواجه است که پیشنهاد میشود بیمارستانهای علیآباد و بندرگز در اختیار مجموعه کانون حامیان بیماران صعبالعلاج و سرطان گلستان قرار گیرد تا با کمک خیرین و مردم به بیماران خدمات ارائه شود.
وی افزود: اکنون برای انجام این کار میطلبد تا مسئولان مربوطه اقدامات لازم را داشته باشند.
در ادامه عبدالرضا چراغعلی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان اظهار کرد: اگرچه سرطان بیماری سختی است اما قابلدرمان است.
وی افزود: این سازمان مردمنهاد تاکنون توانسته گامهای مؤثری در جهت بهبود حال بیماران سرطانی بردارد.
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