گلستان با کمبود مراکز درمانی سرطان مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی، در نخستین همایش شفا یافتگان مبتلابه سرطان اظهار کرد: مشکلات و گرفتاری‌هایی که در دنیا برای انسان به وجود می‌آید ریشه در عملکرد خود افراد دارد.

وی بابیان اینکه از بیماری نباید ترسید، افزود: همان‌گونه که حوادث در اختیار کسی نیست و در زندگی انسان رخ می‌دهد بیماری هم برای انسان پیش می‌آید و هیچ‌گاه امید را نباید از دست داد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان گفت: اکنون دنیا به این نتیجه رسیده که تنها شیمی‌درمانی نمی‌تواند ریشه سرطان را خشک کند و کسانی که مبتلابه این بیماری می‌شوند نیازمند به آرامش روحی هستند.

وی افزود: تنها چیزی که می‌تواند به انسان آرامش دهد یاد خداوند است و باید به رضای حق راضی باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان گفت: استان با کمبود مراکز درمانی این بیماری مواجه است که پیشنهاد می‌شود بیمارستان‌های علی‌آباد و بندرگز در اختیار مجموعه کانون حامیان بیماران صعب‌العلاج و سرطان گلستان قرار گیرد تا با کمک خیرین و مردم به بیماران خدمات ارائه شود.

وی افزود: اکنون برای انجام این کار می‌طلبد تا مسئولان مربوطه اقدامات لازم را داشته باشند.

در ادامه عبدالرضا چراغعلی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان اظهار کرد: اگرچه سرطان بیماری سختی است اما قابل‌درمان است.

وی افزود: این سازمان مردم‌نهاد تاکنون توانسته گام‌های مؤثری در جهت بهبود حال بیماران سرطانی بردارد.