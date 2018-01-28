برف مدیریت شهری تهران را غافلگیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آنکه اعلام شده تمامی معابر اصلی برف روبی شده به دلیل عدم برف روبی معابر فرعی دسترسی خودروها به معابر اصلی ضعیف شده و در حال حاضر مسافران در حاشیه خیابان ها منتظر تاکسی هستند. همچنین با وجود کاهش تاکسی و مسافربرهای شخصی هیچ گونه تمهیدی برای افزایش خدمات رسانی در حوزه اتوبوسرانی نشده است.

مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران نیز با تایید وضعیت نامطلوب خدمات رسانی به شهر و صحن علنی شورا گفت: شهرداری در بحث اخیر غافلگیر شد سطح شهر تهران برف آمد اما خدمات شایسته ای ارائه نشد.

وی افزود: سال گذشته ۳۳ میلیارد تومان و امسال ۳۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده شده و هر سال پول پیمانکاران برف روب پرداخت شده اما خدمات رسانی مطلوب نیست به خودم و شهردار تهران در این خصوص تذکر می دهم.