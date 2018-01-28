  1. سلامت
  2. بهداشت
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

وزیر بهداشت؛

محصولات سلول های بنیادی در درمان بیماری پوستی بسیار موثر است

محصولات سلول های بنیادی در درمان بیماری پوستی بسیار موثر است

وزیر بهداشت از رونمایی اولین محصول سلول های بنیادی در حوزه پوست خبر داد و گفت: بهره برداری بالینی این محصولات در درمان بیماران پوستی بسیار موثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح رونمایی از اولین محصول سلول های بنیادی در حوزه پوست گفت: درمان سلولی یکی از مهمترین رشته هایی است که در دنیا به آن توجه شده به نحوی که درخصوص همه اعضا و جوارح بدن تحقیق شده و محصول آنها روانه بازار شده است.

وزیر بهداشت گفت: با این که پوست فقط ۳ میلی متر قطر دارد ولی ۵۰ درصد محصولات سلولهای بنیادی را در دنیا به خود اختصاص داده است.

هاشمی با بیان اینکه کشورهای معدودی در دنیا هستند که این محصولات را روانه بازار کردند، افزود: همکاران ما در مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام( ره) توانستند اولین محصولاتشان را رونمایی کرده و به ثبت برسانند و ۴ محصول دیگر نیز در مسیر تولید دارند.

وزیر بهداشت ضمن ابراز خرسندی و تبریک به محققان این مرکز تحقیقاتی گفت: این محصولات هم در ترمیم بافتی و هم در درمان بیماری های پوستی در آینده بسیار موثر است و در این مرکز کار بسیار ارزشمندی انجام گرفته است

کد مطلب 4212109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مسعود موسوی IR ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      آیا داروی جدید سلولهای بنیادی برای زخمهای پوستی .. پسوریازیس را هم درمان میکند؟؟ تو رو خدا جواب بدید
    • محسن جهانگیری IR ۲۲:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشی این داروی که جدیدا ساختن برا لک وپبس هم خوبه
    • ساقی IR ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      اطلاعات دقیق را چطوری بگیریم. برای اسکار جوش و لک ناشی از جوش کارایی دارد؟مراحل تهیه دارو چطور است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها