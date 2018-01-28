محصولات سلول های بنیادی در درمان بیماری پوستی بسیار موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح رونمایی از اولین محصول سلول های بنیادی در حوزه پوست گفت: درمان سلولی یکی از مهمترین رشته هایی است که در دنیا به آن توجه شده به نحوی که درخصوص همه اعضا و جوارح بدن تحقیق شده و محصول آنها روانه بازار شده است.

وزیر بهداشت گفت: با این که پوست فقط ۳ میلی متر قطر دارد ولی ۵۰ درصد محصولات سلولهای بنیادی را در دنیا به خود اختصاص داده است.

هاشمی با بیان اینکه کشورهای معدودی در دنیا هستند که این محصولات را روانه بازار کردند، افزود: همکاران ما در مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام( ره) توانستند اولین محصولاتشان را رونمایی کرده و به ثبت برسانند و ۴ محصول دیگر نیز در مسیر تولید دارند.

وزیر بهداشت ضمن ابراز خرسندی و تبریک به محققان این مرکز تحقیقاتی گفت: این محصولات هم در ترمیم بافتی و هم در درمان بیماری های پوستی در آینده بسیار موثر است و در این مرکز کار بسیار ارزشمندی انجام گرفته است