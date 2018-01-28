به گزارش خبرگزاری مهر، واضح است که تیم فوتبال رئال مادرید تنها میتواند امید به لیگ قهرمانان اروپا داشته باشد و برای این منظور خط حمله این تیم متشکل از کریم بنزما، کریستیانو رونالدو و گرت بیل آماده بازی مقابل پاریسن ژرمن که ستارگانی مانند نیمار و امباپه دارد، هستند.
این تیم بعد از حذف شدن از رقابتهای جام حذفی اسپانیا توانست بردی دلچسب مقابل والنسیا و با نتیجه پرگل ۴ بر یک به دست آورد. حال این تیم که بارها در این فصل یک یا چند نفر از بازیکنانش از مثلث خط تهاجمیاش را به دلیل مصدومیت یا محرومیت در اختیار نداشته است قرار است با آمادگی کامل به مصاف تیم فرانسوی برود.
این فاکتوری است که میتواند اونای امری و تیمش را بترساند، مخصوصا که صحبت از نارضایتی نیمار در پاریسن ژرمن هم در میان است و کیلیان امباپه هم تجربه کافی برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا را ندارد.
از طرفی رئال در دو دیدار اخیر در لالیگا ۱۱ گل زده و این یعنی به نظر میرسد سرمربی فرانسوی که ستاره سابق این تیم هم بوده فرمولی برای موفقیت دوباره آن هم درست در زمانی که به آن نیاز داشته، پیدا کرده است.
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