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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

بازگشت امید به اردوی مادرید؛

رئال در انتظار بازی پاری‌سن‌ژرمن/ دلایلی برای ترسیدن تیم فرانسوی

رئال در انتظار بازی پاری‌سن‌ژرمن/ دلایلی برای ترسیدن تیم فرانسوی

رئال مادرید در شرایطی به استقبال بازی با پاری‎سن ژرمن می‎رود که در دو بازی اخیر در لالیگا ۱۱ گل زده و بازیکنانش هم در اوج آمادگی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، واضح است که تیم فوتبال رئال مادرید تنها می‎تواند امید به لیگ قهرمانان اروپا داشته باشد و برای این منظور خط حمله این تیم متشکل از کریم بنزما، کریستیانو رونالدو و گرت بیل آماده بازی مقابل پاری‎سن ژرمن که ستارگانی مانند نیمار و امباپه دارد، هستند.

این تیم بعد از حذف شدن از رقابت‎های جام حذفی اسپانیا توانست بردی دلچسب مقابل والنسیا و با نتیجه پرگل ۴ بر یک به دست آورد. حال این تیم که بارها در این فصل یک یا چند نفر از بازیکنانش از مثلث خط تهاجمی‎اش را به دلیل مصدومیت یا محرومیت در اختیار نداشته است قرار است با آمادگی کامل به مصاف تیم فرانسوی برود.

این فاکتوری است که می‎تواند اونای امری و تیمش را بترساند، مخصوصا که صحبت از نارضایتی نیمار در پاری‎‏سن ژرمن هم در میان است و کیلیان امباپه هم تجربه کافی برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا را ندارد.

از طرفی رئال در دو دیدار اخیر در لالیگا ۱۱ گل زده و این یعنی به نظر می‌‏رسد سرمربی فرانسوی که ستاره سابق این تیم هم بوده فرمولی برای موفقیت دوباره آن هم درست در زمانی که به آن نیاز داشته، پیدا کرده است. 

کد مطلب 4212139

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