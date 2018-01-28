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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

امکان سفارش اینترنتی دریافت سوخت با تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)

امکان سفارش اینترنتی دریافت سوخت با تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)

با مشارکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) سفارش اینترنتی دریافت سوخت امکان‌پذیر شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، روابط عمومی تاپ اعلام کرد: نرم افزار مربوطه که قابلیت نصب در گوشی‌های تلفن اندروید، ios و ویندوز را داراست می‌تواند به افراد در راه مانده در امر توزیع سوخت کمک کند.

این اپلیکیشن دارای دو نرم افزار برای کاربر و سوخت‌رسان است؛ درصورتی‌که کاربر درخواست خود را از طریق اینترنت اعلام کند، نزدیک‌ترین ماشین سوخت‌رسان می‌تواند به آن پاسخ دهد و پس از این‌که قیمت و مسافت آن مشخص شد، کاربر نیز می‌تواند دکمه تایید یا انصراف را انتخاب کند.

بر اساس این گزارش، قیمت بنزین معمولی و سوپر به ترتیب لیتری ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان است و تنها هزینه حمل و نقل به آن افزوده می‌شود.

این طرح هم اکنون آماده شده و مورد تایید اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) وزارت نفت است، اما برای راه اندازی به صورت پایلوت در شهر تهران به یک ماه زمان نیاز دارد؛ این اپلیکیشن توسط شرکت پتروآیریک با مشارکت تجارت الکترونیک پارسیان تاپ ساخته شده است.

کد مطلب 4212144

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