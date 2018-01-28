به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر یکشنبه در دیدار با فعالان قرآنی اردبیل تصریح کرد: آموزش‌وپرورش با جمعیت قابل‌توجهی از افراد جامعه در سنین مناسب یادگیری در ارتباط است و ضروری است نسبت به آموزش قرآن اقدام شود.

وی افزود: ترویج برنامه‌های قرآنی موردحمایت است و ضروری است همراه با برنامه جامع بوده و اعتبارات اختصاصی آن نیز به صورت منسجم و هدفمند صرف شود.

استاندار اردبیل متذکر شد: قرآن درس زندگی و بیمه کردن فرد در مقابل آسیب‌ها است و امروز بیش از هر زمان دیگری برای کاهش آسیب‌ها و ترویج معنویت در جامعه نیازمند ترویج قرآن هستیم.

به گفته بهنام جو در ترویج آموزه‌های قرآنی مؤسسات و فعالان قرآنی نقش کلیدی دارند و می‌توانند آموزه‌های قرآن را در بین اقشار مختلف مردمی ترویج دهند.

وی حمایت از فعالان قرآنی را از سیاست‌های دولت دانست و تأکید کرد: انقلاب اسلامی ما نیز بر اساس آموزه‌های قرآن شکل گرفته و از جلسات قرآنی مردم با ندای حق و مبارزه با طاغوت آشنا شدند.

استاندار اردبیل افزود: ترویج نماز و قرآن در جامعه باید همراه با برنامه جامع باشد و تمامی دستگاه‌های فرهنگی مشارکت کنند.