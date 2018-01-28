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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

استاندار اردبیل خواستار شد؛

ترویج قرآن در بین جامعه دانش‌آموزی اردبیل با جدیت دنبال شود

ترویج قرآن در بین جامعه دانش‌آموزی اردبیل با جدیت دنبال شود

اردبیل – استاندار اردبیل گفت: ضروری است ترویج قرآن در بین جامعه دانش آموزی این استان با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر یکشنبه در دیدار با فعالان قرآنی اردبیل تصریح کرد: آموزش‌وپرورش با جمعیت قابل‌توجهی از افراد جامعه در سنین مناسب یادگیری در ارتباط است و ضروری است نسبت به آموزش قرآن اقدام شود.

وی افزود: ترویج برنامه‌های قرآنی موردحمایت است و ضروری است همراه با برنامه جامع بوده و اعتبارات اختصاصی آن نیز به صورت منسجم و هدفمند صرف شود.

استاندار اردبیل متذکر شد: قرآن درس زندگی و بیمه کردن فرد در مقابل آسیب‌ها است و امروز بیش از هر زمان دیگری برای کاهش آسیب‌ها و ترویج معنویت در جامعه نیازمند ترویج قرآن هستیم.

به گفته بهنام جو در ترویج آموزه‌های قرآنی مؤسسات و فعالان قرآنی نقش کلیدی دارند و می‌توانند آموزه‌های قرآن را در بین اقشار مختلف مردمی ترویج دهند.

وی حمایت از فعالان قرآنی را از سیاست‌های دولت دانست و تأکید کرد: انقلاب اسلامی ما نیز بر اساس آموزه‌های قرآن شکل گرفته و از جلسات قرآنی مردم با ندای حق و مبارزه با طاغوت آشنا شدند.

استاندار اردبیل  افزود: ترویج نماز و قرآن در جامعه باید همراه با برنامه جامع باشد و تمامی دستگاه‌های فرهنگی مشارکت کنند.

کد مطلب 4212324
محمد میرزایی ناطق

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