مصطفی آجرلو: AFC گزارش ایران را منتشر کند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، صبح امروز یکشنبه جلسه مشترک محمدرضا داورزنی با رئیس فدراسیون فوتبال و مدیران عامل سه باشگاه حاضر در مسابقات فوتبال جام باشگاه ها آسیا در دفتر معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

مصطفی آجرلو مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در پایان این جلسه گفت: امروز به درخواست باشگاه ها، آقای تاج جلسه ای را در دفتر آقای داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان برگزار کردند که تصمیم کمیته مسابقات AFC بررسی شود.

وی افزود: رای هیات اجرایی منجر به این شد که برابر قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا مسابقات در زمین خود باشگاه ها برگزار شود و در زمین بی طرف نباشد. با توجه به این که ۱۰ روز پیش هم یک شرکت ایرلندی مامور بررسی امنیت چهار کشور عربستان صعودی، امارات متحده عربی، قطر و ایران شده بود سه گزارش منتشر شده بود و فقط گزارش ایران را ارائه نکرد.

مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی ادامه داد: قرار شد فدراسیون فوتبال ایران این مساله را پیگیری کند تا گزارش ایران هم منتشر شود. فوتبال یک بسته سیاسی نیست و باید آن را از سیاست جدا کرد. خواسته من این است که این اتفاق از طرف فدراسیون فوتبال پیگیری شود تا ما در کشور خودمان و با هوادارن پرشورمان میزبان تیم های دیگر باشیم.

آجرلو در پایان گفت: در کنار حضور هواداران این میزبانی ها به لحاظ اقتصادی هم کمک قابل توجهی به سه باشگاه ایرانی حاضر در مسابقات جام باشگاه های آسیا می کند. از هوادارنمان میخواهیم در کمال آرامش در انتظار خبرهای خوب برای میزبانی ها باشند.