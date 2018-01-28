  1. استانها
  2. کرمان
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۳۶

فرماندار فهرج:

وقوع طوفان شن در فهرج/میدان دید کاهش یافته است

وقوع طوفان شن در فهرج/میدان دید کاهش یافته است

فهرج - فرماندار فهرج با اشاره به وقوع طوفان شن از صبح امروز در فهرج گفت: در اثر غلظت ریزگردها میدان دید در این شهرستان کاهش یافته است.

غلامرضا نژاد خالقی در گفتگو با خبرنگا مهر در خصوص طوفان شن و وجود ریزگردها در شهرستان فهرج اظهار کرد: راه های موصلاتی شرق استان باز است اما رانندگان با کاهش دید در محور های موصلاتی مواجه اند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون فردی به دلیل مشکل تنفسی ناشی از طوفان شن و ریزگردها به درمانگاه فهرج مراجعه نکرده است، گفت: طوفان شن از صبح امروز زندگی مردمان این منطقه را مختل کرده است.

فرماندار فهرج با بیان اینکه این شهرستان هنوز به دستگاه سنجش غلظت ریزگرد مجهز نشده است، یادآور شد: قرار است در بهمن ماه این دستگاه در فهرج نصب شود.

کد مطلب 4212844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها