وقوع طوفان شن در فهرج/میدان دید کاهش یافته است

غلامرضا نژاد خالقی در گفتگو با خبرنگا مهر در خصوص طوفان شن و وجود ریزگردها در شهرستان فهرج اظهار کرد: راه های موصلاتی شرق استان باز است اما رانندگان با کاهش دید در محور های موصلاتی مواجه اند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون فردی به دلیل مشکل تنفسی ناشی از طوفان شن و ریزگردها به درمانگاه فهرج مراجعه نکرده است، گفت: طوفان شن از صبح امروز زندگی مردمان این منطقه را مختل کرده است.

فرماندار فهرج با بیان اینکه این شهرستان هنوز به دستگاه سنجش غلظت ریزگرد مجهز نشده است، یادآور شد: قرار است در بهمن ماه این دستگاه در فهرج نصب شود.