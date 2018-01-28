به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت: از ابتدای برف و کولاک در لرستان همه نیروهای عملیاتی و پایگاههای امداد و نجات به حالت آمادهباش درآمدهاند.
وی بیان داشت: عمده تلاش تیمهای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر لرستان در محور خرمآباد- الشتر، محور بروجرد - اراک، محور بروجرد - ملایر و اشترینان و همچنین منطقه «شولآباد» بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان تصریح کرد: ۱۱ تیم امداد و نجات با بهرهگیری از ۴۸ نیروی عملیاتی و ۹ دستگاه آمبولانس به همراه خودروهای نجات تلاش خود را برای امدادرسانی به کار بستهاند.
رضایی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۲ نفر توسط جمعیت هلالاحمر اسکان دادهشده است، بیان کرد: در همه محورهای استان امدادرسانی کماکان ادامه دارد و نیروهای عملیاتی مستقر در پایگاهها بهصورت آمادهباش به سر میبرند.
وی گفت: سامانه امدادی ۱۱۲ جمعیت هلالاحمر آماده پاسخگویی به حوادث است و در صورت نیاز هموطنان عزیز میتوانند با آن تماس بگیرند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان همچنین از هموطنان خواست از سفرهای غیرضروری تا بهبود شرایط آب و هوایی جلوگیری و در صورت لزوم رعایت نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.
رضایی افزود: از نیمهشب هفتم بهمنماه تاکنون به ۳۰۶ حادثهدیده در برف و کولاک لرستان امدادرسانی شده است.
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