فعالیت۵۰درصد از فعالان صنایع دستی ایلام در تولید گلیم نقش برجسته

به گزارش خبرنگار مهر، گلیم نقش برجسته هنر دستباف ایلامیان، تولید سالیانه استان از این هنر ابداع، هفت هزار مترمربع است که بیش از ۴۰ میلیارد ریال ارزآوری برای کشوری دارد، هم اکنون نیز ۵۲ کارگاه با ۶۵۰۰ نفر در این زمینه فعالیت دارند.

گلیم نقش برجسته مهمترین مولفه های انتقال به اشاعه فرهنگی

نورالدین محسنی معاون صنایع دستی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح و نقشه گلیم نقش برجسته ایلامی و اصیل استان است و دارای وزنی سبک است.

وی افزود: یکی از مهمترین مولفه های این هنر صنعت انتقال آن به اشاعه فرهنگی است، در زمینه حوزه گلیم نقش برجسته استاندارد سازی های آن انجام شده است و در حال پیگیری گرفتن نشان جغرافیایی این هنر صنعت هستیم.

محسنی تصریح کرد: در تلاش هستیم استان ایلام را به عنوان شهر جهانی گلیم نقش برجسته معرفی کنیم.

۵۰ درصد از فعالان صنایع دستی در حوزه تولید گلیم فعالیت دارند

عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گلیم نقش برجسته از تلفیق قالی و گلیم توسط یک بانوی ایلامی ابداع شد.

وی افزود: این هنر صنعت در سال ۶۷ در ردیف فهرست آثار ملی کشور به شماره ۴۲ به نام گلیم نقش برجسته استان ایلام به ثبت رسیده است.

شنبه زاده اضافه کرد: ۵۰ درصد از افرادی که در حوزه صنایع دستی مشغول فعالیت هستند در حوزه تولید گلیم نقش برجسته کار می کنند.

مشکلاتی همچنان گریبانگیر این هنر صنعت

زینب الماسی یکی از کارگاه داران فعال در حوزه گلیم نقش برجسته در خصوص مشکلات این هنر صنعت در گفتگو با خبرنگار گفت: به دلیل نبود کارخانه ریسندگی و رنگرزی در استان ایلام مجبور هستیم از استان های همجوار مواد اولیه آن را تهیه کنیم و این خود هزینه بالایی برای تولیدکنندگان دربردارد.

زهرا فاضلی یکی از بافندگان گلیم نقش برجسته استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۰سال سابقه کار و فعالیت در این حوزه را دارم اما متاسفانه از مزایای بیمه ای برخوردار نیستم.

وی گفت: در این راستا در طی چندین نوبت به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردم و در جواب گفتند باید خود به صورت آزاد نسبت به واریز بیمه اقدام کنم اما من توانایی پرداخت بیمه آزاد را ندارم، دولت باید در این جهت حمایتم کند.

جهت برقراری بیمه جدید از بیمه زنان خانه دار استفاده شود

سهیلا ملکشاهی مدیر کل تامین اجتماعی استان ایلام در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۴ هزار و ۴۵۰ نفر بیمه قالیباف و گلیم باف از صنایع دستی در استان وجود دارد.

وی افزود: قالیبافانی که بیمه آنها قطع شده و یا از پوشش بیمه ای استفاده نمی کنند، برنامه جدید و مجوز خاصی در این خصوص وجود ندارد و توصیه می کنیم جهت ادامه برقراری بیمه جدید خود از بیمه زنان خانه دار استفاده کنند.

حمایت از این هنر صنعت ضمن این که سرعت توسعه را افزایش می دهد، زمینه اشتغال پایدار برای افراد بیشتری را نیز فراهم می کند.