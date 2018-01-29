عدم تغییر نرخ سیب و پرتقال از ۲ ماه پیش در بازار اصفهان

ناصر اطرج در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ در صورتی که با مشکل سرمازدگی تا پایان سال مواجه نشده و همچنین با صادرات میوه دچار کمبود در بازار نشویم، برای تامین میوه شب عیدی مشکلی نخواهیم داشت.

وی بیان داشت: در حال حاضر مشکلی برای تامین میوه های زمستانی نداریم.

افزایش قیمت موز به دلیل گرانی نرخ ارز

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان با اعلام اینکه سیب و پرتقال که جزو میوه‌های زمستانی است هم اکنون به وفور در بازار قابل دستیابی است و قیمت آن از دوماه پیش تاکنون تغییری نکرده است، اعلام داشت: با توجه به اینکه موز وارداتی است به دلیل بالا رفتن قیمت دلار و افزایش گمرک و سود بازرگانی، با افزایش قیمت موز مواجهیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون پرتقال های جنوب بر سر درخت است که اگر دچار سرمازدگی نشود و وارد بازار شود می توان برای شب عید ذخیره سازی کرد.

اطرج با اشاره به اینکه اگر روند حاکم بر بازار تا شب عید به همین صورت باشد، افزایش قیمت آنچنانی نخواهیم داشت و تنها با افزایش تقاضا درصد کمی روی قیمت‌ها می‌رود، اظهار داشت: کیوی به عنوان میوه زمستانی نیز در حال حاضر به حد کافی وجود دارد.

وی گفت: میوه های گلخانه ای از نظر کیفیتی با میوه های حاصل از زمین‌های کشاورزی فرق چندانی ندارد به شرطی که از نظر میزان سمی و کود حد مجاز را رعایت کرده باشند.