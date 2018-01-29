کاوه آفاق برای سریال «شبکه» تیتراژ خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای مجموعه، کاوه آفاق تیتراژ سریال «شبکه» را خواند و در طول پخش این سریال چندین قطعه با صدایِ او پخش خواهد شد. این برای اولین بار است که آفاق تیتراژ یک سریال تلویزیونی را می خواند.

این سریال که به قلم هومان فاضل نگاشته شد روایت داستان های پر افت و خیزی است که با الهام از پرونده های واقعی موجود در وزارت اطلاعات به تصویر کشیده شده اند.

«شبکه» در چند فصل تولید و بازیگران متعددی در آن جلوی دوربین علیرضا وداد تقوی (مدیر تصویربرداری) رفته اند.

از دیگر بازیگرانی که در این مدت جلوی دوربین رفتند می توان به بهنوش بختیاری، علیرضا جلالی تبار، کریم امینی، شیوا خسرومهر، وحید تاج و... اشاره کرد.