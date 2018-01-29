ممانعت بی دلیل وزارت صنعت از فعالیت برخی وارد کنندگان خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد علینقی در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران با اشاره به نامه نگاری های متعدد با مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال ۹۵ با کمپانی های بزرگ دنیا تعاملاتی را صورت دادیم که بر این اساس قرار بر این شد که با شرکت هایکو از آلمان تعاملاتی را برقرار سازیم. اما متأسفانه علیرغم ارائه تمامی مستندات مبنی بر نمایندگی بودن «داتیس خودرو» از سوی این شرکت آلمانی، هیچ پاسخ مشخصی از سوی وزارت صنعت دریافت نشده است. این در شرایطی است که حتی به سادگی، حراست مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از پذیرش نامه ها و کارمندان این شرکت خودداری می کنند.

وی افزود: اولین اصل ما در این شرکت خدمات دهی به مشتریان و کاهش آلودگی هوا است که بر این اساس تلاش داشته ایم تا خودروهای هیبریدی و دوچرخه های پاک را وارد چرخه حمل و نقل نموده و پس از آن کار تولید را شروع کنیم. اما متأسفانه وزارت صنعت پذیرشی در این رابطه صورت نمی دهد و بیشتر بر این باور است که این شرکت اجازه واردات ندارد.

عضو هیات مدیره داتیس خودرو، اظهار داشت: مدارک لازم به مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و قرار بر این بود که شب عید سال گذشته مجوز لازم از سوی وزارت صنعت دریافت شود اما با جواب شگفت آوری از سوی آنها مواجه شدیم که مدارک ما را گم کرده بودند و همین امر دردسرهای زیادی را برای دریافت دوباره مجوز از سوی کمپانی مادر در آلمان مواجه کرد. اما به هر روی توانستیم مجوزهای لازم را دریافت نماییم.

علینقی با بیان اینکه خدمات پس از فروش ۱۰ ساله را برای خودروهای خود ارائه می دهیم خاطرنشان کرد: چنانچه مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، مجوزهای لازم را در اختیار ما قرار ندهد، در سایر کشورها نمایندگی شرکت ولوو و هایکو را دایر خواهیم کرد چرا که در مجوز ارائه شده از سوی کمپانی مادر، ما نماینده انحصاری در خاورمیانه هستیم و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، به طور قطع، ضررهای زیادی به کشور وارد می شود.

وی ادامه داد: نامه نگاری های متعددی از سوی این شرکت با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی صورت گرفته اما تاکنون پاسخ مشخصی داده نشده و تنها یک «نه» بدون هیچ دلیلی به ما گفته می شود. این در شرایطی است که اگر در یک کشور خارجی برای انجام کار اقتصادی شفاف و قانونمند با مانع مواجه می شدیم آنقدر ناراحت کننده نبود در کشور خود بدون هیچ دلیلی اجازه کار شفاف نداشته باشیم.

عضو هیات مدیره شرکت داتیس خودرو تأکید کرد: اکنون تمام درخواست ما از وزارت صنعت آن است که با دلایل قانع کننده عدم رد درخواست های ما را اعلام نمایند نه اینکه ما را از حق قانونی خود مبنی بر تردد و پیگیری امور خود در مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، خودداری کنند.

همچنین در این نشست خبری محمدرضا علینقی مدیرعامل شرکت داتیس خودرو نیز خاطرنشان کرد: در بسیاری از مذاکرات، تا نام ایران را می آوردیم در همان ابتدا کسی حاضر نبود پای صحبت ما بنشیند در حالی که با رایزنی های بسیار توانستیم نمایندگی یک شرکت معتبر آلمانی در حوزه خودرو را دریافت نمائیم اما با سنگ اندازی های وزارت صنعت، تمام تلاش ما به هدر رفت. این در شرایطی است که در بهمن ماه سال گذشته مدارک خود را به مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ارائه دادیم و آن ها مجدد این موضوع را مطرح کردند که چرا در قرارداد نمایندگی ولوو ذکر شده در حالی که هایکو یکی از شرکای استراتژیک ولوو در دنیا به شمار می رود که اقدام به تیونینگ خودروهای ولوو می کند. هنوز هم هیچ پاسخ مشخصی در این رابطه دریافت نکرده ایم.

وی افزود: در تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۶، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت در نامه ای با توجه به درخواست این شرکت مبنی بر فعالیت با نام تجاری هایکو از آلمان اعلام کرده که این شرکت اقدام به تیونینگ خودرو می کند و با توجه به سیاست های وزارتخانه متبوع امکان صدور گواهی فعالیت برای شرکت های تیونینگ وجود ندارد در حالی که ما تلاش داشتیم که این خودرو را وارد کشور کرده و خط تولید آن را هم راه اندازی نمائیم. ضمن اینکه برای تأمین قطعات نیز مذاکرات به نحوی پیش رفته بود که پس از تحویل آخرین خودرو تا ۱۰ سال امکان تأمین قطعات وجود داشته باشد بنابراین برنامه بلندمدت ما برای فروش خودرو و تولید آن در کشور بود.