دلار دوباره گران شد/قیمت به ۴۵۵۵ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز دوشنبه (بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا با افزایش مواجه شد و نرخ به چهار هزار و ۵۵۵ تومان رسید.

همچنین نرخ یورو ۵۷۳۰ تومان، پوند ۶۶۲۰ تومان، درهم امارات ۱۲۶۸ تومان و لیر ترکیه ۱۲۶۵ تومان است. همچنین نرخ هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۵ هزار تومان افزایش مواجه شد به نحوی که هم اکنون قیمت به یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۹۱۳ تومان رسیده است.

هر سکه طرح جدید یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۹۱۰ تومان، نیمه سکه ۷۲۷ هزار و ۹۵۶ تومان، ربع سکه ۴۳۵ هزار و ۹۷۳ تومان، و سکه یک گرمی ۲۸۸ هزار و ۹۸۲ تومان است. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۴۳ دلار و ۹۱ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴۵ هزار و ۱۸ تومان است.