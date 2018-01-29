فراخوان ثبت آثار در کتابخانه ویدیویی جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه ویدیویی (Video Library) یکی از خدمات مهمی است که جشنواره‌های معتبر فیلم در جهان به مهمانان خاص از جمله پخش کنندگان بین‌المللی، خریداران، مدیران جشنواره‌ها و مهمانان بازار فیلم ارایه می­‌هند. جشنواره جهانی فیلم فجر پس از کسب موفقیت در ارایه این بخش در سال گذشته (ثبت حدود ۶۰۰ عنوان و انتخاب و امکان نمایش حدود ۴۰۰ فیلم) به ۵۳ شرکت بین‌المللی در کنار مهمانان خارجی بازار فیلم در دوره سی و ششم با تکمیل و گسترش کتابخانه ویدیویی، مجموعه تولیدات کوتاه، تجربی، انیمیشن، مستند و بلند بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد داد.

فیلم های کتابخانه ویدیویی در محل برگزاری جشنواره از طریق سرور (Server) داخلی در محیطی با امنیت بالا و رعایت تمامی حقوق مؤلف در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

جشنواره جهانی فیلم فجر پس از دیده شدن اثر هر فیلمساز توسط هر شخص، امکان ایجاد تماس با کارگردان را برای بیننده فیلم مهیا خواهد کرد و در عین حال در همان روز اطلاعات تماشاگر فیلم را به کارگردان ارایه خواهد کرد تا در صورت تمایل وی امکان تماس و تبادل نظر را فراهم کند.

برای ملاقات‌های احتمالی، امکاناتی نظیر مکان مناسب جلسه و مترجم از طرف جشنواره در اختیار قرار خواهد گرفت.

علاقه مندان جهت ثبت فیلم باید به وبسایت جشنواره www.fajriff.com (بخش کتابخانه ویدیویی) مراجعه کنند.

آخرین مهلت ثبت نام فیلم برای حضور در کتابخانه ویدیویی ۱۰ اسفند ۹۶ خواهد بود.