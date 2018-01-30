سیگار برقی خطر سرطان و بیماری های قلبی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یافته های پژوهشگران دانشگاه یورک نشان می دهد که مصرف مداوم سیگار برقی خطر ابتلا به سرطان و انواع بیماری های قلبی را به شدت افزایش می دهد و لذا افراد باید در این زمینه هشیار باشند.

مثانه، قلب و ریه های تعدادی موش که به مدت ۱۲ هفته در معرض دود این سیگارها قرار گرفته بودند به شدت آسیب دید. تحقیقات نشان می دهد بازسازی و اصلاح دی ان ای های آسیب دیده این بخش های بدن موش کار دشواری است و بخش زیادی از پروتئین های ریه موش ها به همین علت از دست رفته است.

محققان هشدار می دهند که نیکوتین سیگارهای برقی کاملا سرطان زاست و این امر ارتباطی با نحوه انتقال دود سیگارهای مذکور به بدن ندارد. این پژوهشگران قصد دارند برای کسب اطمینان بیشتر در مورد صحت یافته هایشان بررسی های خود را بر روی حیوانات دیگری نیز تکرار کنند.