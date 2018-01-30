پرستاران بیمارستان سلمان فارسی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری صبح سه شنبه در آیین تجلیل از پرستاران بیمارستان سلمان فارسی تامین اجتماعی شهر بوشهر، اظهار داشت: حضور یک پرستار در کنار بیمار در سخت ترین شرایطی که یک انسان می تواند داشته باشد می‌تواند برای بیمار آرامش بخش باشد.

وی با بیان اینکه پرستار می‌تواند از دو وجه روحی و درمانی در کنار بیمار باشد، افزود: یک پرستار با توجه و مراقبت مناسب می‌تواند به بیمار کمک کند که بهبودی خود را زودتر بدست بیاورد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با اشاره به وجود نیروهای پرستاری در استان، بیان کرد: پرستاران با وجود سختی کار و فشرده بودن شیفت‌ها اما با صبوری به فعالیت و انجام امور بیماران می پردازند.

کشمیری در خصوص تعامل دانشگاه علوم پزشکی با بیمارستان تامین اجتماعی استان بوشهر، عنوان کرد: همه مراکز درمانی با هدف بهبود بیماران فعالیت می‌کند و وقتی هدف یکی باشد تعامل با یک موجب ارائه خدمات بهتر می شود.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان تامین اجتماعی از هم جدا نیست و در هر زمان که خبر موفقیت های این بیمارستان را می‌شنویم خوشحال می شویم و به بودن در کنارشان افتخار می کنیم.