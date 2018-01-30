به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی معاون صدا درباره برنامه های دهه فجر در رادیو گفت: ما دیگر از دوره حرف های شعاری نسبت به یافته ها و دستاوردهای انقلاب گذر کرده ایم و در آستانه چهلمین سال انقلاب یک رویکرد اقناعی و تبیینی با زبان هنری را در رادیو پیش گرفته ایم.

وی ادامه داد: سیاستگذاری معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران است که در دهه فجر و حتی بعد از آن به ابهامات، پرسش ها و بسیاری از نقاط ضعفی که امروز به دست دشمن بزرگنمایی می شود، بپردازد. قرار است مقایسه ای هم در دوره های زمانی این ۴۰ سال که از انقلاب می گذرد، انجام شود و تبیین و توصیفی از وضعیت امروز ایران در موقعیت داخلی و بین المللی داشته باشیم.

معاون صدای رسانه ملی یادآور شد: رویکرد رادیو در این ایام کاملا مخاطب محور و معطوف به پرسش ها و نیازهای مردم است و البته ما غالب های جدیدی را پیش بینی کرده ایم که شامل برنامه های کوتاه و آیتم های نمایشی می شود که در همه شبکه ها شنیده خواهد شد. این رویکردها در دهه فجر آغاز می شود و در طول این یک سال که چهلمین سالگرد انقلاب را در پیش داریم ادامه خواهد داشت و در این راستا «رادیو انقلاب» را هم روز چهارشنبه ۱۱ بهمن راه اندازی می کنیم.

وی درباره حذف یا راه اندازی شبکه های جدید در رادیو گفت: ما بنای حذف هیچ شبکه را نداریم ولی به دلایل خوب یا بد بعضی از شبکه ها پیش از این تعطیل شده و در قالب یک گروه در دل شبکه های موجود قرار گرفته اند. البته چهار طرح برای ایجاد شبکه های جدید وجود دارد ولی به دلیل مسایل و مشکلات مالی ما ابا داریم که شبکه های جدید را ایجاد کنیم. با این حال در سال ۹۷ بنای ما بر این است که به بخش های تولیدی رادیو ثبات جدی بدهیم و تمرکزی جدی روی برندسازی برنامه های شاخص داشته باشیم.

شاه آبادی اضافه کرد: ما تلاش داریم پژوهش را به رادیو بازگردانیم و مدیریت پژوهش که در گذشته منحل شده بود به رادیو بازمی گردد. فکر می کنم برنامه های ما این ظرفیت را دارند که به قلم مولف دیگری برگردانده و تبدیل به یک اثر مکتوب شوند. به طور مثال کارشناسانی که به برنامه ها دعوت می شوند سخنانشان فقط معطوف به آنچه از رادیو پخش می شود، نیست بلکه برخی از آنها در قالب اثری مکتوب نیز گردآوری می شود.

وی همچنین درباره برنامه «جمعه ایرانی» که سابقه زیادی در رادیو دارد و قرار است از شبکه تلویزیونی «شما» به تولید برسد، یادآور شد: من برای بازگشت همه کسانی که از رادیو رفته اند در چارچوب موازین کشور و ارزش های رسانه ای اعلام آمادگی کردم. جلسه ای هم با آقای سعید توکل تهیه کننده برنامه «جمعه ایرانی» داشتم و او هر زمان که اراده کند جایش در رادیو ایران است. رفاقت و صمیمیتی هم با او داریم و جمع «جمعه ایرانی» را از دیرباز می شناسیم و فکر می کنم هر مقدار از این ظرفیت ها که استفاده نشده است مورد استفاده قرار می گیرد.

دوستان ما در معاونت امور استان ها بدون هماهنگی با ما کاری انجام نخواهند داد و ما در تعامل کامل با آنها هستیم فعلا چنین برنامه ای با نام «جمعه ایرانی» در شبکه «شما» وجود نخواهد داشت معاون صدای رسانه ملی تصریح کرد: دوستان ما در معاونت امور استان ها بدون هماهنگی با ما کاری انجام نخواهند داد و ما در تعامل کامل با آنها هستیم و فعلا چنین برنامه ای با نام «جمعه ایرانی» در شبکه «شما» وجود نخواهد داشت چراکه رادیو برای مدال ها و سرمایه های خود که ذره ذره آنها را بدست آورده ارزش قایل است.

وی درباره پخش نشدن این برنامه اظهار کرد: هر کاری که قرار باشد در معاونت امور استان ها انجام شود حتما دوستان و آقای علی دارابی معاون امور استان ها با ما همفکری می کنند همانطور که هر کاری ما بخواهیم در حوزه استان ها انجام دهیم با آنها تعامل داریم و از این تعامل حرف دوگانه ای صادر نمی شود، بعضی از برنامه ها هم عقبه ای دارند که باید آن را در نظر گرفت.

شاه آبادی در پایان در پاسخ به اینکه صحبتی برای تولید نشدن این برنامه در معاونت استان ها داشته اند یا خیر؟ گفت: اساسا ما ورودی به چنین بحثی نداشتیم و طبیعتا دوستانی که برنامه های رادیویی را در جای دیگری طراحی می کنند باید متقاضی باشند و ما این موافقت را داشته باشیم ولی مجموعه صحبت های ما این است که رادیو تضعیف نشود. تیم «جمعه ایرانی» هم گروهی است که مردم با آنها خاطره دارند و ما بخلی نداریم که این کارهای تصویری صورت بگیرد و در اصل موضوع مشکلی نداریم. با این حال باید توجه داشت رادیو یک رسانه شنیداری است و وجه شنیداری باید به شکل تمام حفظ شود و تصویر نباید این فضا را تحت الشعاع قرار دهد.