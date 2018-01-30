رشد ۳ درصدی مشارکت در ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم ظهر سهشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برنامه های دهه فجر اظهار داشت: با برنامهریزیهای صورت گرفته ۵۳۴ عنوان برنامه فرهنگی ورزشی از سوی کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر استان برگزار میشود.
وی افزود: نواختن زنگ انقلاب در تمامی زورخانههای استانهمدان در شب یازدهم بهمنماه و همراهی ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان ورزش در رژه موتورسواری و دوچرخهسواری در روز ۱۲ بهمن از نخستین برنامههایی است که در این ایام برگزار میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به برنامههای بخش فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان، گفت: غبارروبی مزار شهدا، دیدار و تکریم خانوادههای شهدای ورزشکار، حضور جامعه ورزش و جوانان در نماز جمعه، دیدار با ائمه جمعه شهرستانهای استان، نشست جوانان با مدیران استان و شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن از مهمترین برنامههای این کمیته در بخش فرهنگی است.
منعم خاطرنشان کرد: همچنین در این ایام مبارک برنامههای فرهنگی دیگری همچون همایش رویشهای انقلاب و دستاوردها، تجلیل از برترینهای مسابقات کشوری قرآن کریم، برگزاری جشن گلریزان، برگزاری جنگ شادی، برگزاری تریبون آزاد ازدواج، همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوپدید، برگزاری نشست تخصصی امر به معروف، برپایی کارگاه آشنایی و پیشگیری از بروز عوامل بیماریزا در محیطهای ورزشی و کلاس آموزشی تدبر در قرآن از دیگر برنامههای فرهنگی در ایام دهه فجر خواهد بود.
وی با اشاره به افتتاح ۲ پروژه ورزشی در ایامالله دهه فجر بیان کرد: سالن ورزشی زاغه شهرستان بهار از پروژههای استانی است که به مساحت ۹۵۷ مترمربع و با اعتبار ۸۲۴۳ میلیون ریال دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: سالن سرپوشیده تنیس به بهرهبرداری خواهد رسید این پروژه یک جزو پروژههای ماده ۲۷ میباشد که با سرمایهگذار بخش خصوصی و در زمینی به مساحت ۹۲۲ مترمربع احداثشده همچنین در ایام مبارک دهه فجر خانههای ورزش روستایی در روستاهای علوی، قیروز، کوسج خلیل و آورزمان به بهرهبرداری میرسد.
منعم با اشاره به رشد ۷۰ درصدی سازمانهای مردمنهاد در دولت تدبیر و امید گفت: استانهمدان رشد قابلتوجهی را در بحث کمیت سمنها داشته که این امر باعث کاهش آسیبهای اجتماعی شده است.
وی یادآور شد: سمنها از سال ۹۲ به یکصد سمن تا پایان سال ۹۶ خواهد رسید همچنین مجوز ۱۱۰ سمن دیگر نیز در دست بررسی است.
۳۴ ورزشکار همدانی مستعد حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا شناسایی شدند
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به شناسایی ۳۴ ورزشکار همدانی مستعد حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا بیان کرد: طرح حمایت از قهرمانان در دستور کار این اداره کل قرار دارد و در این راستا با برگزاری جلسات تخصصی با هیات های ورزشی ۳۴ ورزشکار مستعد حضور در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی در ۱۵ رشته ورزشی شناساییشده است.
منعم افزود: ورزشکاران استان همواره نقش موثری در کاروان ایران در بازیهای آسیایی داشته اند و در دوره قبل این رقابتها که به میزبانی کره جنوبی برگزار شد دو طلا و یک برنز کسب کردند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته مستعدین گفت: دو سال است که از تشکیل کمیته مستعدین بازیهای آسیایی جاکارتا و المپیک ۲۰۲۰ در اداره کل ورزش و جوانان میگذرد و سعی شده با شناسایی نفرات مستعد و حمایت از آنان زمینه مدالآوری ورزشکاران در رقابتهای آسیایی بیشتر شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان یادآور شد: ما امیدواریم ۳۴ نفر شناساییشده راهی مسابقات آسیایی شوند اما شرایط ورزشکاران با هم متفاوت است و برخی شانس صددرصدی و برخی دیگر شانس ۵۰ الی ۷۰ درصدی برای حضور در این مسابقات دارند اما در هر صورت ما از همه ورزشکاران تا اعلام اسامی نهایی ورزشکاران حمایت میکنیم.
منعم با اشاره به افتخارآفرینان ورزش همدان بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۸۴ عنوان فراملی در رقابتهای آسیایی، جهانی و تورنمنت های بینالمللی کسب کردیم که نسبت به سال های گذشته بی نظیر بوده است.
وی افزود: ۴۵۰ ورزشکار در این مدت نیز به اردوهای تیم ملی دعوتشدهاند که از این تعداد ۱۱۰ ورزشکار عضوهای ملی رشته های مختلف ورزشی شدند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان نیز با اشاره به المپیاد ورزش همگانی در دهه فجر گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر جشنواره ورزش های همگانی در شهرستانهای استانهمدان برگزار میشود.
علی ضمیری کامل افزود: این جشنواره در رشته های پیادهروی، ورزش های بومی و محلی و کوهنوردی در شهرستانهای استان برگزار میشود.
وی بابیان اینکه همدان میزبان مسابقات فوتسال کارکنان دولت سراسر کشور است، بیان کرد: این رقابتها به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر از ۲۳ لغایت ۳۰ بهمنماه سال جاری در همدان برگزار میشود و پیشبینی میشود ۴۰۰ ورزشکار در این رقابتها شرکت کنند.
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